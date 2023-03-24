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Украинская плюс-сайз модель сводит с ума своими формами: много горячих фото

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Пятница 24 марта 2023 21:20
Украинская плюс-сайз модель сводит с ума своими формами: много горячих фото Даша Родкевич (фото: instagram.com/dasha_rodkevych)
Автор: Светлана Мащенко

Украинская горячая красавица в формах плюс-сайз выглядит настолько ошеломляюще, что куда там американке Эшли Грэм.

Смотрите ниже фото Даши Родкевич, которая кроме демонстрации красоты в соцсетях, еще и посвящает время борьбе с расстройствами пищевого поведения (РХП) у женщин.

Рыжеволосая красавица любит позировать в откровенном белье и вообще без одежды. При этом ее фотографии действительно художественные и не кажутся пошлыми.

Украинская плюс-сайз модель сводит с ума своими формами: много горячих фотоУкраинская плюс-сайз модель сводит с ума своими формами: много горячих фотоУкраинская плюс-сайз модель сводит с ума своими формами: много горячих фото

Даша своим примером демонстрирует, что красота и сексуальность - не равна худощавости. Она также является одним из кураторов проекта "Без обмежень", который направлен на борьбу с РХП.

Украинская плюс-сайз модель сводит с ума своими формами: много горячих фотоУкраинская плюс-сайз модель сводит с ума своими формами: много горячих фотоУкраинская плюс-сайз модель сводит с ума своими формами: много горячих фото

Девушка демонстрирует, что любовь к себе и уверенность в своей непревзойденности для женщины очень важны.

Украинская плюс-сайз модель сводит с ума своими формами: много горячих фотоУкраинская плюс-сайз модель сводит с ума своими формами: много горячих фотоУкраинская плюс-сайз модель сводит с ума своими формами: много горячих фото

Все фото: instagram.com/dasha_rodkevych

Еще больше и еще горячее вы можете увидеть здесь.

Раньше мы писали также, как выглядит одна из самых горячих певиц Украины - Христина Соловий.

Смотрите также фото воинов ВСУ, которые снялись в горячей фотосессии для сбора средств для армии.

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фото модель плюс-сайз