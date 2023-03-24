Украинская плюс-сайз модель сводит с ума своими формами: много горячих фото

Украинская горячая красавица в формах плюс-сайз выглядит настолько ошеломляюще, что куда там американке Эшли Грэм.

Смотрите ниже фото Даши Родкевич, которая кроме демонстрации красоты в соцсетях, еще и посвящает время борьбе с расстройствами пищевого поведения (РХП) у женщин.

Рыжеволосая красавица любит позировать в откровенном белье и вообще без одежды. При этом ее фотографии действительно художественные и не кажутся пошлыми.

Даша своим примером демонстрирует, что красота и сексуальность - не равна худощавости. Она также является одним из кураторов проекта "Без обмежень", который направлен на борьбу с РХП.

Девушка демонстрирует, что любовь к себе и уверенность в своей непревзойденности для женщины очень важны.

Все фото: instagram.com/dasha_rodkevych

Еще больше и еще горячее вы можете увидеть здесь.