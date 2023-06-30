Украинская модель Алла Костромичева во второй раз стала мамой: первое трогательное фото

Как назвали дочь

Ведущая популярного проекта "Топ модель по-украински" рассказала, какое имя она и ее муж - американский бизнесмен Джейсон Капоне выбрали для дочери.

"Аврора", - лаконично подписала она снимок маленькой ножки дочери.

Алла Костромичева во второй раз стала мамой (instagram.com/alla)

Модель уже успели поздравить ее поклонники и представители отечественного шоу-бизнеса. В комментариях пользователи оставили теплые пожелания родителям:

Поздравляем, какое счастье!

Приветствуем Аврору в этом прекрасном мире. Маленькая украиночка с американскими корнями будет обязательно счастлива

Пусть девочка растет здоровой, счастливой и красивой, как ее мама

Будьте самыми счастливыми в мире

Добавим, что пара также воспитывает 7-летнего сына Сальватора.

Алла Костромичева с мужем и сыном (instagram.com/alla)

Известно, что Костромичева вышла замуж за миллионера Джейсона Капоне в 2015 году. Тогда пара не устраивала пышную свадьбу, а скромно расписалась в США.

Алла Костромичева с мужем и сыном (instagram.com/alla)

Что известно о модели

Алла Костромичева - самая известная украинская модель, которая смогла влюбить в себя целый мир.

Родилась она в Севастополе. Училась в Севастопольском национальном техническом университете. Уже на втором курсе работала по контракту в одном из лучших миланских агентств.

В детстве будущая звезда очень комплексовала по поводу своей внешности. Длинные ноги, высокий рост не давали ей спокойно жить. Более того, Алла никогда не носила юбки, а скрывала свои ноги под широкими брюками.

Она никогда не думала о профессиональной карьере модели. С юных лет считала это занятие несерьезным и непрестижным.

Однако ее жизнь кардинально изменилась.

Алла Костромичева (instagram.com/alla)