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Украинская модель Алла Костромичева во второй раз стала мамой: первое трогательное фото

Алла Костромичева во второй раз стала мамой (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская модель Алла Костромичева во второй раз стала мамой. 37-летняя звезда сообщила, что родила дочь.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Как назвали дочь

Ведущая популярного проекта "Топ модель по-украински" рассказала, какое имя она и ее муж - американский бизнесмен Джейсон Капоне выбрали для дочери.

"Аврора", - лаконично подписала она снимок маленькой ножки дочери.

Алла Костромичева во второй раз стала мамой (instagram.com/alla)

Модель уже успели поздравить ее поклонники и представители отечественного шоу-бизнеса. В комментариях пользователи оставили теплые пожелания родителям:

  • Поздравляем, какое счастье!
  • Приветствуем Аврору в этом прекрасном мире. Маленькая украиночка с американскими корнями будет обязательно счастлива
  • Пусть девочка растет здоровой, счастливой и красивой, как ее мама
  • Будьте самыми счастливыми в мире

Добавим, что пара также воспитывает 7-летнего сына Сальватора.

Алла Костромичева с мужем и сыном (instagram.com/alla)

Известно, что Костромичева вышла замуж за миллионера Джейсона Капоне в 2015 году. Тогда пара не устраивала пышную свадьбу, а скромно расписалась в США.

Алла Костромичева с мужем и сыном (instagram.com/alla)

Что известно о модели

Алла Костромичева - самая известная украинская модель, которая смогла влюбить в себя целый мир.

Родилась она в Севастополе. Училась в Севастопольском национальном техническом университете. Уже на втором курсе работала по контракту в одном из лучших миланских агентств.

В детстве будущая звезда очень комплексовала по поводу своей внешности. Длинные ноги, высокий рост не давали ей спокойно жить. Более того, Алла никогда не носила юбки, а скрывала свои ноги под широкими брюками.

Она никогда не думала о профессиональной карьере модели. С юных лет считала это занятие несерьезным и непрестижным.

Однако ее жизнь кардинально изменилась.

Алла Костромичева (instagram.com/alla)

Ранее мы сообщали, что украинская модель Виктория Маремуха впервые стала мамой.

Также мы писали, что Алла Костромичева рассказала о своей тайной свадьбе.

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