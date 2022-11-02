Украинская Древлеправославная Церковь полностью вышла из подчинения Москве: староверы идут к автокефалии

В Украине в едином государственно реестре физ- и юрлиц-предпринимателей и общественных формирований получила регистрацию Древлеправославная Церковь Украины (ДЦУ), которая восстановила свое историческое название и юридически зарегистрировала самостоятельный религиозный центр.

Об этом 2 ноября передали в пресс-службе государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Отмечается, что украинская Древлеправославная Церковь (на английском - Ancient Orthodox Church of Ukraine) "юридически оформила важный шаг к автокефалии" - выход из подчинения московской митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви, в котором находилась с 1988 года, имея название Управление Киевской и Всея Украины епархии РПСЦ.

Дело в том, что верующие ДЦУ являются древлеправославными христианами, к которым также приемлем термин "староверы". А вот "старообрядцы" не был самоназванием - его дали извне.

"ДЦУ прошла через многочисленные запреты со стороны московской/российской и впоследствии советской власти. Однако опыт этого религиозного сообщества в очередной раз показал, что никакие запреты не уничтожат истинную веру", - говорится в публикации.

Духовный центр этой Церкви в Украине расположен в селе Белая Криница Черновицкой области.

Белокриницкая Митрополия древлеправославных христиан имеет в своем каноническом подчинении приходы на территории Румынии, США, Канады, Италии, Австралии, Германии, Грузии, Латвии и других стран Европы.

Ознакомиться с обращением духовенства ДЦУ от 3 апреля 2022 года к РПСЦ можно по этой ссылке. Украинские староверы в документе подчеркивали свое неприятие попыток российских священников оправдывать военную агрессию РФ против нашего государства, используя веру в пропагандистских мерах, а после начала полномасштабной войны заявили, что намерены идти к своей автокефалии.

"Это важный исторический документ для поиска свободы, правды и христианской любви. Он является ярким свидетельством отваги отказаться от навязанных идентичностей и преодолеть насилие в духовной сфере", - отметили в госслужбе по этнополитике и свободе совести.

Также в ведомстве поздравили верующих этой Церкви и все украинское общество с официальной юридической регистрацией ДЦУ с сегодняшнего дня, 2 ноября.

Кто такие староверы

В 17 веке во времена раскола церкви не желающие повиноваться реформе церкви от патриарха Никона группы верующих бежали на украинскую Буковину из Валахии, Бессарабии и других мест. Они не желали принимать новые правила и стремились сохранить старые традиции.

Оставшись здесь, староверы стали жить в закрытом сообществе. Как отмечала РБК-Украина местный экскурсовод Жанна Дудник, ее представители сознательно пытаются оградить себя от влияния цивилизации, не очень охотно идут на контакт с людьми не из их сообщества. Также они неохотно пускают "чужих" в свои храмы, поскольку считают, что постичь глубину их веры дано не всем. А посторонние, по их мнению, приносят сюда "другую" энергетику.

По словам краеведа, в обиходе традиционные староверы стараются не пользоваться электричеством, интернетом, мобильной связью и другими благами цивилизации, не смотрят телевизор.

Уникальный храм в селе Белая Криница (фото: Олег Божко)

Свое величие бывшая метрополия старообрядцев - на Буковине - потеряла в 20 веке, поскольку большевики уничтожили практически все наследие из более чем двадцати объектов, таких как храмы, кельи монахов и другие культовые сооружения. Но кое-что из оригинального и интересного наследия в селе Белая Криница все-таки осталось.

Успенский Собор построили в 1901-1908 годах (фото: Олег Божко)

В частности, здесь сохранились два самобытных и оригинальных объекта - Успенский Собор и Старообрядческая Космодемьянская церковь.