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Ирина Литус: Exoxe, HP Cell Vitaran и Iuse Skin Booster HA20 - новая эра в профилактике старения кожи

Суббота 12 апреля 2025 16:25 promo
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Ирина Литус: Exoxe, HP Cell Vitaran и Iuse Skin Booster HA20 - новая эра в профилактике старения кожи Фото: украинский дерматокосметолог рассказала, как предотвратить старение кожи еще до появления морщин
Автор: Юлия Бойко

Известный эксперт в сфере эстетической медицины, дерматокосметолог, к.м.н. и основательница клиники "Литус" Ирина Литус поделилась своим видением новой тенденции в уходе за кожей - PRE-AGING.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу клиники "Литус".

В своей статье на сайте ЕМЕТ Литус отмечает, что современные пациенты все чаще обращаются не с просьбой "устранить морщины", а с вопросом, как предотвратить их появление. Это свидетельствует о росте осознанности в сфере ухода за кожей и популяризации профилактических методик омоложения.

Ирина Литус: Exoxe, HP Cell Vitaran и Iuse Skin Booster HA20 - новая эра в профилактике старения кожи

"PRE-AGING - это стратегический подход, который позволяет нам работать на опережение. Благодаря современным биотехнологиям мы можем поддерживать биологический потенциал кожи, не прибегая к агрессивным методам", - объясняет Литус.

Среди самых эффективных решений в PRE-AGING эксперт выделяет:

  • Экзосомальную терапию EXOXE - биотехнологический прорыв, который стимулирует выработку коллагена и восстанавливает кожу на клеточном уровне.
  • Полинуклеотиды HP CELL VITARAN - мощный инструмент для укрепления дермы, который обеспечивает глубокую гидратацию и омоложение.
  • IUSE SKIN BOOSTER HA20 - биоревитализант нового поколения, позволяющий поддерживать тургор и эластичность кожи.

По словам Литус, клинические исследования уже подтвердили эффективность этих методик: пациенты демонстрируют повышение упругости кожи на 114%, а морщины становятся менее выраженными на 108,63%.

Ирина Литус: Exoxe, HP Cell Vitaran и Iuse Skin Booster HA20 - новая эра в профилактике старения кожи

PRE-AGING становится новой нормой в сфере эстетической медицины, позволяя сохранять молодость кожи без радикальных вмешательств.

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