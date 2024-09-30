Украинская блогерша с "заниженной самооценкой" купила "мерс" за 7 миллионов: чем она занимается

Так, блогерша и ее муж Георг Бевчан приобрели Mercedes-Benz GLS 450. Стоимость машины вместе с регистрацией, страхованием и поклейкой бронепленки составила 7,5 млн гривен.

"Добро пожаловать в нашу семью, GLS", - написала Алена.

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Также девушка добавила, что они с любимым выбрали лучший комфорт для их семьи.

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Краткая биография Алены Чаринцевой

Блогерша является победительницей 3-го сезона проекта "Эксы", в котором приняла участие вместе со своим мужем Геворгом. Как отмечается на сайте Нового канала, девушка пришла на шоу "неуверенной в себе, с заниженной самооценкой, которая постоянно что-то требует, но ничего не дает".

25 декабря 2023 года, на Рождество, супруги стали родителями Амирана. В блоге в Instagram, насчитывающем более 500 тысяч подписчиков, Алена делится подробностями своей жизни, рассказывает о нелегком детстве и юности, ведь с ранних лет она была вынуждена работать, чтобы помочь маме.

Алена Чаринцева с мужчиной (фото: instagram.com/alena__charintseva)

Также Чаринцева публикует в своем аккаунте фотосессии, рецепты, психологию, юмористические видео о беременности и не только.

Алена Чаринцева (фото: instagram.com/alena__charintseva)