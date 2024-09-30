RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская блогерша с "заниженной самооценкой" купила "мерс" за 7 миллионов: чем она занимается

Алена Чаринцева (фото: instagram.com/alena__charintseva)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер и победительница романтического проекта "Эксы" Алена Чаринцева похвасталась дорогостоящей покупкой - новеньким авто.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.

Так, блогерша и ее муж Георг Бевчан приобрели Mercedes-Benz GLS 450. Стоимость машины вместе с регистрацией, страхованием и поклейкой бронепленки составила 7,5 млн гривен.

"Добро пожаловать в нашу семью, GLS", - написала Алена.

Скриншот

Также девушка добавила, что они с любимым выбрали лучший комфорт для их семьи.

Скриншот

Краткая биография Алены Чаринцевой

Блогерша является победительницей 3-го сезона проекта "Эксы", в котором приняла участие вместе со своим мужем Геворгом. Как отмечается на сайте Нового канала, девушка пришла на шоу "неуверенной в себе, с заниженной самооценкой, которая постоянно что-то требует, но ничего не дает".

25 декабря 2023 года, на Рождество, супруги стали родителями Амирана. В блоге в Instagram, насчитывающем более 500 тысяч подписчиков, Алена делится подробностями своей жизни, рассказывает о нелегком детстве и юности, ведь с ранних лет она была вынуждена работать, чтобы помочь маме.

Алена Чаринцева с мужчиной (фото: instagram.com/alena__charintseva)

Также Чаринцева публикует в своем аккаунте фотосессии, рецепты, психологию, юмористические видео о беременности и не только.

Алена Чаринцева (фото: instagram.com/alena__charintseva)

Читайте РБК-Украина в Google News
БлоггершаЗвёзды