Известный украинский певец и боец ВСУ попал в ДТП: детали

Украинский певец Женя Галич, который сейчас защищает родную страну от оккупантов, попал в ДТП. Вместе с ним в машине были его побратимы.

Что произошло с военными

По словам артиста, теперь у него появился еще один день рождения. Он показал фото с места аварии и видно, что в его боевой машине полностью разбито лобовое стекло и сильно повреждена крыша автомобиля. При этом ни сам Галич, ни его побратимы существенных травм не получили.

"Жизнь дала нам еще один шанс. Значит, мы тут нужны. Будем бороться. Сегодня у меня и моих побратимов второй день рождения. Спасибо ангелу-хранителю", - написал украинский артист.

Где именно произошла авария и что стало ее причиной, Галич не сообщил.

Скриншоты (instagram.com/jenia_galich)

Кто такой Женя Галич

Женя Галич - украинский рок-музыкант, участник группы О.Torvald. В 2017 году Женя представлял Украину на Евровидение с композицией Time. Песня по результатам голосования зрителей и жури получила 36 баллов и заняла 24 место.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

У Галича двое детей - дочь Ева и сын Даня. С первых дней полномасштабного вторжения музыкант пошел в ВСУ и защищает нашу страну в самых горячих точках на фронте.