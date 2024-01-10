Украинская актриса стала жертвой перекупщиков билетов и раскрыла детали схемы

Известная украинская актриса Антонина Хижняк стала жертвой перекупщиков, из-за которых ей пришлось переплатить в два раза больше за билеты на поезд из Киева в Хелм, Польша.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Спіймати Кайдаша".

Антонина Хижняк пожаловалась на перекупщиков

Так, в своих соцсетях артистка рассказала, как наткнулась на недобросовестных соотечественников.

"Краткая предыстория о том, как я переплатила перекупщикам за билеты в Хелм в два раза больше, чем они стоят в приложении Укрзализныци", - сообщила звезда.

Антонина Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)

"Если я скажу вам, что они даже сейчас есть в свободном доступе, - вы можете не поверить. Но увидев свои готовые билеты (то есть перекупщики приобрели их на сайте за несколько минут), я поняла, как именно они это делают", - поделилась она.

Чтобы спасти других украинцев от подобных инцидентов, знаменитость решила поделилась лайфхаком.

Антонина Хижняк сказала, как купить билеты в Варшаву (фото: instagram.com/tonya_actress)

"Если вам нужно билеты из Киева, а приложение говорит что билетов не найдено, попробуйте ввести пункт отправления раньше Киева, например, станцию им. Т. Шевченко (Смела). И вуаля! Билеты есть на другой поезд, который имеет остановку в Киеве, но Укрзализныця упорно "скрывает" этот рейс, - отметила Хижняк.

Актриса обратилась к тем, кто "своими недобросовестными действиями, скупая все билеты за пару минут, создает искусственный дефицит и обворовывает потом своих же сограждан украинцев".

"Опомнитесь, вокруг и так много беды и лжи", - резюмировала знаменитость.