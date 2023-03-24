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"Папа, ты едешь меня убивать?": украинская актриса рассказала, как экс-муж из РФ угрожал их дочери

Алла Мартынюк рассказала об угрозах мужа-россиянина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская актриса, экссолистка группы "Сливки", а сейчас внештатная советница главнокомандующего Валерия Залужного Алла Мартынюк рассказала об угрозах бывшего мужа с РФ.

Об этом она рассказала в программе ЖВЛ.

Что сделал россиянин

По словам актрисы, в начале полномасштабного вторжения ее бывший муж-россиянин нанес их 16-летней дочери Полине серьезный стресс.

Мужчина звонил дочери и угрожал. Россиянин заявлял, что вступил в ряды армии РФ и уже скоро будет возле дочери.

"Написал, что он въедет сюда. Говорит: "Доченька, я уже скоро буду рядом". Я ее очень долго выводила эмоционально. Говорит: "Папа, ты едешь меня убивать?". "Ты же знаешь, я за мир, я вступил в ряды российской армии". Затем он смеялся, говорит: "Я шутил", - сказала Мартынюк.

Алла Мартынюк (скриншот)

Дочь заблокировала отца

После такой "шутки" дочь и Алла заблокировали мужчину во всех мессенджерах. Однако он пытался снова выйти с ними на связь.

"Он уже где-то в Польше, потому что он как-то меня набрал. Был +4, я вижу номер, и: "Алло, алло. Алла, вы до сих пор на меня сердитесь?". Я такая: "До свидания", - рассказала артистка.

Актриса отметила, что второй бывший муж, украинский актер Дмитрий Суржиков, всегда желанный гость в доме. По ее словам, он общается с детьми и поддерживает их.

Дмитрий воспитывал Полину с двух лет. А 12-летняя Эмилия вообще самая младшая дочь Дмитрия. Он был рядом с ней всю жизнь, даже после развода с актрисой.

Алла Мартынюк и Дмитрий Суржиков (скриншот)

Ранее звезда "Скаженого весілля" Назар Заднепровский рассказывал, что внезапно нашел "хороших россиян".

Также Ольга Сумская рассказывала, почему до сих пор ее дочь в России.

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акторкаАлла Мартинюк