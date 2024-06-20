Украинская актриса растрогала словами о погибшем на войне муже: "Он не мог поступить иначе"

В интервью актриса рассказала, что потеря мужа стала для нее очень тяжелой. Надежда отмечает, что они с Алексеем жили 17 лет вместе, искренне любили друг друга, виделись каждый день и даже проект у них был один на двоих.

Надежда и Алексей Хильские (фото:instagram.com/hilska_nadiya)

Что известно о решении мужа актрисы идти на фронт

Женщина поделилась, что после его решения идти на войну, она стала привыкать жить отдельно от него. Алексей был трижды ранен, но каждый раз возвращался на фронт. Надежда рассказывает, что понимала, что он не мог поступить иначе, ведь, по его мнению, любовь к собратьям так же сильна как и чувство к самым близким людям.

"Поэтому я, в принципе, понимаю, что он не мог поступить иначе. А вот дочь очень обижалась и сейчас еще немного продолжает, что он выбрал не нас. Но он просто не мог иначе", - добавляет Хильская о своей дочери-подростке Валерии .

Алексей Хильский (фото:instagram.com/hilskiy)

Надежда о своих мыслях после новости о гибели

"Это было ужасно и очень тяжело. Я говорила одновременно и Лешиной маме, и Лере. Чтобы сообщить его отцу, мы организовали целую операцию", - вспоминает актриса.

Женщина добавляет, что, несмотря на большое горе, она настраивала каждого на то, что они должны провести Алексея так, чтобы на память остался свет, потому что он был очень светлым человеком.

"Я считаю, что мы должны проживать горе достойно, потому что наши мужчины, погибшие на войне, были достойными людьми", - делится артистка.

Алексей с дочерью Валерией (фото:instagram.com/hilska_nadiya)

Что известно об Алексее

Муж Надежды Алексей Хильский был актером театра и кино. В театре "Віримо!" он прошел путь от начинающего к мастеру сцены. В первые дни полномасштабного вторжения мужчина встал на защиту страны и постоянно находился на передовой. Погиб Алексей 17 августа 2023 при выполнении боевого задания на Запорожском направлении.