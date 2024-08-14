Украинская актриса растрогала историей о дочери, которая продолжает писать сообщения погибшему отцу

Надежда Хильская, жена погибшего актера и воина Алексея Хильского, рассказала о своей жизни с дочерью после трагедии. Напомним, защитника не стало в августе прошлого года, во время выполнения боевого задания.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актрисы для "Коротко про" пишет, что она говорит о дочери Валерии.

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Так, звезда украинских фильмов и сериалов поделилась, что Валерия продолжает отправлять своему отцу сообщения. Она признается, что не решается их читать и не хочет об этом расспрашивать девочку, чтобы ее не травмировать.

"Она до сих пор пишет Леше в телеграмме. Я не читаю эти сообщения, конечно, просто у нас с Лешей ноутбук один на двоих, и я иногда, когда захожу, вижу, что у него в телеграмме висят от нее сообщения. Я не хочу даже спрашивать, триггерить ее. Это ее собственная история с папой", - рассказала Надежда.

Тем не менее, Хильская говорит, что их с Алексеем дочь - очень сильная и даже поддерживает ее саму в период после болезненной потери.

"Даже боюсь представить, что у нее внутри. Но она всегда поддерживает меня. Когда плачу, говорит мне: "Мамочка, мы же уже отпустили, уже прошло столько времени." . Но, вижу, что ей очень тяжело", - поделилась актриса.

Хильская с дочерью Валерией (Фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Кроме того, знаменитость также рассказала, что Валерия мечтает стать режиссером, и для этого она хочет отправиться за границу. Ее звездной маме такая идея не очень нравится.

"хочет поехать учиться за границу. Желательно в Корею, она увлекается кей-попом, ей нравится их культура, она сейчас такая окрыленная. Пытаюсь ее отговорить. Мне кажется, я не потяну такое обучение. В первую очередь это тяжело морально, потому что это очень далеко, это совсем другой менталитет", - объясняет она.

Но, как признается Хильская, девочка получила от родителей упрямый характер, поэтому будет реализовывать то, что задумала.

"Она ведь еще очень упряма. Но что я, что Леша - тоже упрямы. Увидим, как оно будет. Я верю, что она добьется того, к чему очень стремится, однако я очень не хочу, чтобы это была Корея", - говорит супруга погибшего Алексея.

Надежда и Алексей Хильские (Фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Гибель Хильского

Украинский актер пошел защищать страну в начале полномасштабного вторжения. В период своей службы он получал ранения, а после восстановления снова возвращался на войну.

Жизнь защитника оборвалась 17 августа 2023 во время выполнения одной из боевых задач. Трагическое известие в соцсетях подтвердила его супруга.