Украинская актриса попала в реанимацию в критическом состоянии: что известно на данный момент

Валерия Олейникова в реанимации

На странице сообщества раскрыли предварительный диагноз актрисы, а также подчеркнули, что врачи делают все возможное. Актриса находится в реанимации 4-й день.

"У нее критическое состояние, и уже четвертые сутки врачи борются за ее жизнь. Окончательного диагноза пока нет, есть предварительные предположения: DRESS-синдром и герпесный менингит", - сказано в сообщении.

Также открыт сбор на лечение актрисы - все неравнодушные могут присоединиться и помочь ей поскорее поправиться.



Актриса в критическом состоянии (скриншот поста)

Что известно про Викторию Олейникову

Будущая актриса родилась в 1982 году в городе Волочиськ (Хмельницкая область). Окончила Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности "актерское мастерство".

На ее счету множество эпизодических ролей и ролей второго плана в фильмах и сериалах, также снималась в рекламных роликах, играет в театре.

Самая известная роль последних лет - в фильме "Ля Палісіада".



Валерия Олейникова (фото: instagram.com/oleynikovavaleria)

О чем фильм "Ля Палісіада"

Это первый фильм о смертной казни в Украине.

Действие в фильме происходят в 1996 году, за 5 месяцев до моратория на смертную казнь. В центре сюжета оказываются два старых друга, детектив милиции и судебный психиатр, которые берутся расследовать убийство коллеги. Кроме этого, героев объединяет давняя влюбленность во вдову погибшего. Погруженные в запутанное дело и давно забытые воспоминания, они создают будущее, в котором должны жить их дети, унаследовав нереализованные стремления родителей.