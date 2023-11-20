RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинки получили премию мира за разработку приложений для помощи переселенцам

Украинки получили премию мира за приложение для детей беженцев (Колаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Три украинских девушки-подростка разработали приложения для детей, бежавших от войны. За свою разработку они были награждены Международной премией мира детей на церемонии в Лондоне.

Что известно о талантливых украинках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Guardian.

Международную премию мира за разработку нескольких приложений для детей беженцев получили 18-летняя София Терещенко, 17-летняя Анастасия Феськова и 17-летняя Анастасия Демченко.

Девушки вдохновились новостным репортажем об одиноком ребенке, который плакал на пересечении украинско-польской границы. Они скоординировались онлайн и разработали приложение для малышей, которым пришлось покинуть свою страну. Программа помогала понять ребенку, где он находится и как ему обратиться за помощью.

Второе приложение, созданное девушками, предназначено для детей более старшего возраста. Оно помогает интегрироваться в страны, в которых они нашли временное убежище.

Награждение украинок состоялось в Лондоне 17 ноября. В Великобритании сейчас проживает София Терещенко вместе с мамой. Они переехали в Кембриджшир, город Эли. В Украине остались отец Софии и ее брат. Девушка признается, что разлука для нее душераздирающая, так как их семья всегда была очень дружной.

На церемонии награждения также присутствовала Анастасия Феськова. Она приняла премию лично и сказала:

"Пришло время взрослым взять на себя ответственность за свои действия, которые затрагивают детей. Как бы мы не хотели, чтобы у всех детей было безопасное и мирное детство. Мы понимаем, что реальность сейчас другая. Мы надеемся создать лучшее будущее для детей, независимо от того, кто они и откуда. Нам нужна поддержка, чтобы воплотить это в реальность. Нам нужно, чтобы все вы были открыты для взаимодействия с детьми из разных слоев общества, детьми, которые живут в совершенно чужой среде не по своей вине", - сказала 17-летняя Анастасия.

Ранее мы сообщали, что Мишель Андраде сыграла роль в сериале Netflix "Корона".

А также мы писали о том, кто стал победительницей конкурса Мисс Вселенная 2023.

Читайте РБК-Украина в Google News
премиязастосунокпідлітки