Украинкам рассказали, какие обследования нужно проходить, чтобы избежать рака

Рак шейки матки - один из самых распространенных типов онкологии среди женщин. Существуют наиболее действенные способы, которые помогут предотвратить болезнь.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт Центра общественного здоровья.
Практически все случаи рака шейки матки (приблизительно 70%) соединены с инфицированием вирусом папилломы человека (ВПЧ), который передается половым методом.
В основном генотипы ВПЧ исчезают спонтанно и не вызывают симптомов. Но если инфекция длительно находится в организме женщины, она может обусловить появление рака шейки матки.
Интервал в 10-20 лет между возникновением предракового состояния и развитием рака шейки матки предоставляет большие возможности для скрининга, диагностики и лечения предраковых заболеваний, позволяющих избежать их прогрессирования в рак.
Цитологический скрининг позволяет снизить заболеваемость раком шейки матки на 80%. Это исследование нормальных и измененных болезнью клеток для выявления диагностики различных инфекций, последствий аномальной гормональной активности, а также предраковых или раковых поражений клеток.
Заражение ВПЧ высокого онкогенного риска (16 и 18 типов) может привести к возникновению рака шейки матки. Инфекция коварна и может долго не проявиться даже при осмотре у гинеколога.
Большинство женщин могут не догадываться, что имеют ВПЧ, важно время от времени проходить тестирование на наличие вируса.
Тест проводится, чтобы проверить, есть ли ДНК вируса в клетках шейки матки. Первичный тест на наличие ВПЧ могут производить отдельно от Пап-теста. Процедура сбора клеток для анализа происходит одинаково как в случае теста на ВПЧ, так и для Пап-теста.
Женщины 30-65 лет могут проводить совместное тестирование. Однако оно не рекомендовано женщинам от 21 до 29 лет. Вирус папилломы человека достаточно распространен в этой возрастной группе, а инфекция в большинстве случаев исчезает самостоятельно в течение нескольких лет и не влечет за собой продолжительных изменений в клетках шейки матки.
Использование совместного теста у женщин младше 30 лет позволяет выявить кратковременную инфекцию ВПЧ и приводит к избыточному расходу ресурсов. При осмотре обсудите варианты со своим врачом.
Этот вид рака на ранних стадиях часто имеет бессимптомное течение. Когда рак развивается, позже женщина может заметить следующие симптомы:
При более серьезных стадиях болезни могут наблюдаться:
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