Украинка показала, как живут беженцы в Норвегии и рассказала о ценах на продукты (видео)

Украинские беженцы в Норвегии поначалу попадают в лагеря, где получат крышу над головой и питание.

В каких условиях находятся украинцы, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok украинки под ником derkaaach.

Как живут украинские беженцы в Норвегии

На первом этапе людей селят в лагеря, на втором уже более комфортные условия. По словам девушки, в лагере она была всего 5 дней, затем ее переселили в другое жилье.

В лагере людям предоставляют все необходимое, кормят три раза в день, волонтеры очень радушны. Людей очень много, поэтому за едой стояли большие очереди.

Так кормят беженцев В Норвегии (Скриншот)

На первом этапе человеку выдают карточку, где написана информация о ней, ее нужно повсюду носить с собой. В лагере были не только люди из Украины, но и беженцы из других стран. В 23:00 выключали свет, чтобы люди отдыхали.

По словам украинки, приходилось спать со своими ценными вещами, потому что были факты воровства.

В лагере всем выдавались карточки (Скриншот)

Какие цены на продукты в Норвегии

Украинка живет в городке в горах, в магазин приходится ездить. Цены на продукты в стране очень высоки.

Так, в демократическом в супермаркете плитка шоколада стоит 39 крон (132 гривны), килограмм груш 39 крон (131 гривна), яблоки стоят в переводе на гривны до 150 за килограмм, бананы 98 гривен за килограмм.

Цены на продукты в Норвегии очень высоки (Скриншот)