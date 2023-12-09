Украинка с самыми большими скулами сделала еще одну "пластику" и показалась после наркоза (фото)

Какую операцию сделали Покрещук

Блогерша рассказала, что на днях она снова отправилась в Турцию, где уже делала немало операций. Она не стала рассказывать, что именно ей "резали" в этот раз, но показалась после наркоза.

Блоггерша после наркоза (скриншоты)

Сначала Покрещук находилась в постели. Но уже через час после наркоза ей стало скучно. И тогда она начала гулять по клинике и при этом размахивала "сумкой", именно так она назвала пластиковый пакет с трубками (вероятно мочеприемник).

Покрещук после операции (скриншоты)

Блогерша до сих пор "держит интригу" и не рассказывает об операции. Впрочем, обещает сделать это позже. Известно, что Покрещук, увеличившая себе губы и скулы "уколами красоты", регулярно делает новые "пластики" и постоянно себя "улучшает".

Как выглядит украинка с самыми большими скулами - фото

Как выглядит Покрещук (фото: instagram.com/justqueen88)