Украинка, потерявшая глаз из-за обстрела, вспомнила, как прощалась с детьми

Модель и медик Ирина Белоцерковец, которая 26 февраля 2022 года вместе с детьми попала под обстрел, потеряла глаз и чудом выжила. Женщина вспомнила, что говорила сыновьям, прежде чем потеряла сознание.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Белоцерковец рассказала в интервью для YouTube-канала "Говорить Суханов".
Жена депутата Киевсовета на момент начала полномасштабной войны РФ против Украины вместе с детьми находилась в Киеве. На третий день она решила вывезти сыновей в Ивано-Франковск.
Это решение Белоцерковец приняла внезапно. Она не планировала уезжать из Киева, но потом передумала. Женщина находилась за рулем, а ее сыновья сидели в салоне авто. Из Киева они так и не выехали. Машину обстреляли. По мнению Белоцерковец , это сделала вражеская ДРГ.
Женщина услышала выстрел, пуля попала ей в глаз. Она не сразу потеряла сознание. По словам Белоцерковец , ей удалось остановить машину. Она даже успела поговорить с сыновьями. Женщина думала, что умрет, а потому прощалась с детьми.
"Я тогда видела их еще своим целым глазом, я им сказала, чтобы они пригнулись, что я их люблю и умираю. Я уже тогда тормозила и я заглушила машину. Это я успела", - вспомнила Белоцерковец.
Через несколько минут она уже потеряла сознание. Белоцерковец помнит только то, что ее вытаскивали из машины. А что было потом, она не знает.
Когда женщина попала под обстрел, по этой же дороге ехал парамедик Артем. Вместе с коллегами он оказал ей первую помощь. Уже потом женщину увезли в больницу, а затем отправили в Германию. Там она перенесла серьезную операцию и долго восстанавливалась.
Сейчас Белоцерковец прячет половину лица, ведь она потеряла глаз. Впрочем, женщина сумела себя принять. Она даже снялась для обложки Playboy, а также посетила военных, чтобы поддержать защитников Украины.
Ирина Белоцерковец с журналом, для обложки которого она позировала (скриншот)
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