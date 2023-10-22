Украинка, потерявшая глаз из-за обстрела, вспомнила, как прощалась с детьми

Как Белоцерковец попала под обстрел

Жена депутата Киевсовета на момент начала полномасштабной войны РФ против Украины вместе с детьми находилась в Киеве. На третий день она решила вывезти сыновей в Ивано-Франковск.

Это решение Белоцерковец приняла внезапно. Она не планировала уезжать из Киева, но потом передумала. Женщина находилась за рулем, а ее сыновья сидели в салоне авто. Из Киева они так и не выехали. Машину обстреляли. По мнению Белоцерковец , это сделала вражеская ДРГ.

Украинка, потерявшая глаз в результате обстрела, и Алексей Суханов (скриншот)

Как Белоцерковец прощалась с детьми

Женщина услышала выстрел, пуля попала ей в глаз. Она не сразу потеряла сознание. По словам Белоцерковец , ей удалось остановить машину. Она даже успела поговорить с сыновьями. Женщина думала, что умрет, а потому прощалась с детьми.

"Я тогда видела их еще своим целым глазом, я им сказала, чтобы они пригнулись, что я их люблю и умираю. Я уже тогда тормозила и я заглушила машину. Это я успела", - вспомнила Белоцерковец.

Через несколько минут она уже потеряла сознание. Белоцерковец помнит только то, что ее вытаскивали из машины. А что было потом, она не знает.

Ирина Белоцерковец с детьми (скриншот)

Кто спас Белоцерковец

Когда женщина попала под обстрел, по этой же дороге ехал парамедик Артем. Вместе с коллегами он оказал ей первую помощь. Уже потом женщину увезли в больницу, а затем отправили в Германию. Там она перенесла серьезную операцию и долго восстанавливалась.

Сейчас Белоцерковец прячет половину лица, ведь она потеряла глаз. Впрочем, женщина сумела себя принять. Она даже снялась для обложки Playboy, а также посетила военных, чтобы поддержать защитников Украины.

Ирина Белоцерковец с журналом, для обложки которого она позировала (скриншот)