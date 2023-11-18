Украинка, покорившая Османскую империю. Кто такая Хатидже Турхан и что о ней известно?

Украинка на чужбине

Надежда родилась в 1626 году. Где именно - неизвестно, ведь в те времена о происхождении употребляли термин "руське". По разным описаниям, девушка была довольно красивой.

"Мать султана Мехмеда IV, валиде Хатидже Турхан, была из руського народа - статной женщиной со светлой кожей лица и веснушками. Она имела голубые глаза и золотистые волосы", - писал о Надежде французский дипломат Франсуа Пети де Лакруа в своих мемуарах.

Гравюра с изображением Хатидже Турхан (фото: Википедия)

Существует единственная версия того, как украинка оказалась в Османской империи. Вероятно, ее похитили крымские татары. Там ее продали секретарю матери султана Мурада IV валиде Кесем.

На чужбине Надежды дали новое имя Хатидже, как звали первую жену пророка Магомета. Впоследствии к нему добавили второе - Турхан, что означает "уважаемая", "избранная".

В 1640 году Мурада IV на троне заменил его 25-летний брат Ибрагим I. Кесем подарила Ибрагиму наложницу Хатидже Турхан, а уже через два года украинка родила ему сына Мехмеда.

Ибрагим I (фото: Википедия)

Для султаната это был большой праздник, который отмечали три дня и три ночи. Так Хатидже Турхан стала старшей хасеки - фавориткой Ибрагима I.

Но даже при таких обстоятельствах девушка не была единственной у мужа. У него было много любовниц.

Хатидже сначала испытывала ревность, однако один случай навсегда изменил ее отношение к Ибрагиму. Однажды в порыве гнева он бросил маленького сына Мехмеда в фонтан.

К счастью, малыша успел спасти евнух. Однако с тех пор под глазом Мехмеда остался рубец, полученный от удара о мраморный край того фонтана.

Сын Хатидже Мехмед (фото: Википедия)

С тех пор Хатидже Турхан всегда волновалась о сыне в султанском гареме, ведь другие женщины Ибрагима также родили ему детей. Все они были конкурентами за престол, так что случиться могло что угодно и с кем бы то ни было.

Борьба за жизнь и престол

Во время военного переворота 1648 султана Ибрагима I казнили. Поэтому по правилам наследования его трон в шесть с половиной лет занял Мехмед. Хатидже должна была получить статус валиде, то есть мать правящего султана.

Однако Кесем, мать Ибрагима, не собиралась отступать от власти. Она присвоила себе звание "старшей валиде", которого раньше не существовало, и отодвинула в тень 21-летнюю украинку.

Песня Кёсем играла недолго. Поскольку борьба за престол продолжается всегда, Хатидже гнула свою линию. Истинная валиде навязывала сыну Мехмеду IV свою волю и в обход свекрови раздавала государственные должности благосклонным людям.

Так Хатидже Турхан образовала коалицию, в которую входили великий визирь, главный евнух и одна из служанок Кесем - Мелеки. Именно она предупредила Надежду о плане валиде отравить внука Мехмеда IV и посадить на трон его младшего брата от другой наложницы, которая была более покладистой.

Когда эта правда стала очевидной, "команда" султаны не сидела сложа руки. 2 сентября 1651 года посреди ночи в султанском гареме Кесем задушили веревкой.

После этого валиде при Мехмеде IV стала его 24-летняя мать Хатидже Турхан. Этот период был непростым для нее, ведь у власти не было квалифицированных кадров.

Век правления Хатидже Турхан

Через пять следующих лет султана сменила с десяток великих визирей. Империя нуждалась в хорошем управленце, поскольку нужно было восстановить османский флот и улучшить экономическую ситуацию.

В 1656 году произошло восстание янычар - пехотинцев Османской империи. Они требовали казнить всех людей у власти. Тогда 14-летний Мехмед IV умолял повстанцев не убивать хотя бы его мать.

Хатидже Турхан пришлось отказаться от власти в пользу великого визиря Мехмеда Кепрюлю. Так завершилась эра Женского султаната, когда гарем определял политику Османской империи.

Деятельность украинки в Стамбуле

Кроме политической деятельности, Надежда много времени посвящала благотворительности. После смерти Кесем Хатидже получила ее огромные владения и ежедневные выплаты из султанской казны, поэтому финансы на добрые дела у нее были.

Во времена Хатидже в Стамбуле были построены две крепости над проливом Чанаккале и Новая мечеть в стамбульском районе Эминеню. К слову, это строительство начала еще покойная свекровь султаны Кесем.

Кроме величественной двухминаретной мечети, на территории была школа Корана, гробница, покои султана, крытый источник и богатая библиотека. Хатидже Турхан стала первой женщиной, возведшей храм имперского масштаба и значение.

Особое внимание Хатидже Турхан уделяла библиотеке. Там хранилось 314 книг: Коран, религиозная, философская, медицинская и историческая литература. Так же заботилась о библиотеке замка Чанаккале.

В общем, Хатидже Турхан была очень милосердной и всегда заступалась за нуждающихся, раздавала милостыню. Однажды она даже защищала пасынков Сулеймана, не позволив казнить их по требованию сына Мехмеда IV.

Даже будучи уже в почтенном возрасте, Хатидже продолжала интересоваться политикой. Поэтому всячески советовала сыну, как править имперские дела. Он ее не слушал и погиб в битве, от которой мать его отводила.

Сама Турхан этого не застала. Она умерла за месяц до поражения Мехмеда IV под Веной. Тело султаны перевезли из Эдирне в Стамбул и похоронили в гробнице рядом с Новой мечетью.

Она стала крупнейшей усыпальницей османских султанов. Сейчас к гробнице правят настоящее паломничество турков, которые уважают султану-украинку за проявленную мудрость и благотворительность.