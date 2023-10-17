В Украине растут цены на молочку: что подорожало больше всего

Почему дорожает молочка в Украине

Причиной подорожания этих товаров являются экономические факторы.

"Операторы рынка уверяют, что предпосылок дефицита нет, рыночный спрос на стабильном уровне, а ценовые колебания частично сезонные и с другой стороны - обусловленные экономическими факторами. Среди них - рост стоимости энергоносителей, подорожание горючего, рост налогов и инфляции, удорожание расходов на сырье", - рассказала Попович.

Эксперт объяснила, что за последние месяцы спрос на молочное сырье со стороны перерабатывающих предприятий значительно активизировался.

После начала полномасштабного вторжения на западе Украины появилось достаточно много релокированных перерабатывающих предприятий, которые усилили своими мощностями производство и дополнительно усилили спрос на локальное сырье.

Это подтверждают и фермеры, ведь начиная с сентября, отпускные цены на молочное сырье выросли почти на 20%, причем данный тренд касается не только Запада, но и украинского рынка в целом.

Если учитывать прошлогодние ценовые показатели, то молоко является одним из рекордсменов по росту цен. Однако в долларовом эквиваленте цены на молочную продукцию почти не изменились, что подтверждается данными мониторинга цен.

Рост цены в гривне объясняется как раз соотношением к курсу валют и ростом затрат на производство.

Что будет с ценами на молочку дальше

Производители и операторы рынка не берутся давать точные прогнозы относительно дальнейшего роста цены.

Все зависит прежде всего от военной ситуации в стране и работы энергетической системы. Производители уверяют, что на данный момент они делают все возможное для сдерживания цен на приемлемом для потребителей уровне и одновременно на рыночной отметке, что позволит поддерживать развитие бизнеса.

В настоящее время идет усиленная работа над тем, чтобы сохранить и развивать хозяйства, оптимизируя затраты на производство.