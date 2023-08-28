В Украине сделали заявление об участии в Евровидении 2024 года: что известно

Украина примет участие в Евровидении 2024 года или нет?

Как известно, страны, имеющие право на участие в конкурсе 2024 года, должны прислать Европейскому союзу радиовещания и телевидения подтверждение о своем участии до 15 сентября 2023 года, а до 11 октября могут отказаться от участия без финансовых санкций.

На сегодняшний день подтвердили свое участие в конкурсе 27 стран: Португалия, Норвегия, Финляндия, Эстония, Бельгия, Дания, Нидерланды и другие. В их числе и Украина!

Представителя нашей страны традиционно изберут путем открытого Национального отбора, прием заявок на участие в котором начнется уже скоро.

Кто будет выбирать представителя Украины на Евровидение 2024

Выбирать артиста, который будет представлять Украину на песенном конкурсе, будут с помощью зрительского голосования (зрители смогут выбрать даже одного из финалистов) и голосования авторитетного жюри, состав которого пока неизвестен.

Однако, как сообщили в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (Суспільне мовлення), музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение 2024 года второй раз станет музыкант и композитор Дмитрий Шуров (он же Pianoбой).

Дмитрий Шуров (фото: instagram.com/dmitry_shurov)

Зачем Украине участие в Евровидении?

Глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская убеждена, что присутствие украинского артиста на этом международном событии "сверхважное".

"Особенно в такое сложное для нас время войны. Это позволит нам донести до всего мира голос и месседжи Украины", - говорит она.

Кроме того, уверена Скибинская, Нацотбор позволит пригласить поклонников Евровидения со всего мира к нам и "показать, как, несмотря на сложности войны, Украина заботится о музыкальной культуре".

Когда состоится Евровидение 2024

Евровидение 2024 года пройдет в мае на стадионе Malmö Arena. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а Гранд-финал пройдет 11 мая.

Malmö Arena, где пройдет Евровидение 2024 (фото: wikipedia.org)

Malmö Arena - это вторая по величине крытая арена в Швеции, вмещающая более 15 тысяч человек. Здесь проводятся хоккейные матчи, игры по гандболу, флорболу, концерты и другие мероприятия.

Добавим, что Мальме будет принимать Евровидение уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах (тогда Украину представила Злата Огневич с песней "Gravity" и заняла почетную третью строчку).

Напомним, что предыдущее Евровидение проходило в британском Ливерпуле от имени Украины.

Группа TVORCHI, которая представляла нашу страну с песней "Heart of Steel" заняла шестое место в финале конкурса.