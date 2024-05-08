В Украине снова подорожал базовый овощ: цена выросла на 19%

Почему лук дорожает

По словам ключевых игроков рынка, торговая активность в сегменте лука немного увеличилась на этой неделе, что позволило продавцам снова поднять цены. Следует заметить, что положительные корректировки касались исключительно качественного лука.

Аналитики указывают, что по состоянию на 7 мая фермеры предлагают качественный лук по ценам от 14 до 22 грн/кг ($0,36-0,56/кг), тогда как неделю назад цена на такой же продукт не превышала 18 грн/кг ($0,46/кг).

Среди причин роста цены эксперты указывают на высокий спрос на репчатый лук, а также недостаточное предложение продукции высокого качества со стороны участников рынка.

Что будет с ценами на лук в дальнейшем

Участники рынка не исключают, что тенденция роста цен на репчатый лук может продолжиться и дальше, а скорость этого роста может ускориться с дальнейшим уменьшением запасов в хранилищах хозяйств.

Стоит отметить, что, несмотря на последнее подорожание, стоимость репчатого лука в Украине сейчас в среднем на 58% ниже, чем год назад. Например, по состоянию на май 2023 года этот лук был одним из самых дорогих овощей для борща.