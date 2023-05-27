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В Украине снова подорожал лук: за сколько можно приобрести килограмм

Сколько сейчас стоит лук (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В последнее время украинцы не перестают удивляться ценам на лук. И хотя недавно произошло их снижение, сегодня стоимость за килограмм снова повысилась.

Сколько теперь стоит килограмм - смотрите в материале Styler.

Цены на лук в Украине

По данным Минфина, по сравнению с предыдущим месяцем лук вырос в цене почти на 2%. Так, теперь 100 граммов зеленого лука в среднем можно приобрести за 44 гривны, а вот килограмм лука порей - за 161 гривну.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Какие цены на репчатый лук в магазинах

Ниже приведены скриншоты с ценностями в самых популярных торговых сетях Украины:

Скриншоты: Styler

Почему в Украине высокие цены на лук

По словам экспертов, такое подорожание товара наблюдается из-за того, что в Украине почти не осталось локального репчатого лука.

"Импорт из стран ЕС лука урожая 2022 года предлагается по ценам $1,20-1,40/кг, и на этой неделе цены выросли. В самом ЕС цены на лук репчатый тоже растут. К примеру, на этой неделе цены в Польше достигли $0,85 -1,04/кг", - рассказывает эксперт независимой аналитической компании Евгений Кузин в комментарии платформе EastFruit.

Он добавляет, что снижение цен можно ожидать, когда на рынок массово зайдет более качественный ранний лук.

Раньше мы рассказывали, на сколько снизились цены на огурцы в Украине.

Читайте также, как изменились требования качества к украинскому картофелю.

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