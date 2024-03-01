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В Украине снова начал дорожать популярный овощ

Фото: В Украине подорожала капуста (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю начала дорожать капуста.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему капуста дорожает

Дело в том, что на овощ сейчас большой спрос. Представители оптовых компаний сегодня отмечают дефицит капусты на рынке, что наряду со стабильно высокой активностью покупателей стало главной причиной роста цен в данном сегменте.

В результате украинские производители предлагают белокочанную капусту по ценам от 8 до 12 гривен за килограмм ($0,21-0,31 за кг), что в среднем на 26% выше, чем на прошлой неделе.

Важно отметить, что положительную тенденцию в ценовой сфере украинские производители связывают прежде всего с сезонным фактором. Кроме того, количество некондиционной капусты, ранее негативно влиявшей на цены, заметно уменьшилось, что также способствует повышению цен на белокочанную капусту.

Заметим, что даже после роста цен капуста в Украине в среднем стоит на 33% дешевле, чем в конце февраля 2023 года.

Тем не менее, эксперты не исключают, что фермеры будут пытаться повысить цены и дальше, поскольку запасы качественной белокочанной капусты в хранилищах местных хозяйств продолжают уменьшаться.

Сколько сейчас стоит капуста

Да, самое выгодное предложение на овощ наблюдается в супермаркете АТБ . Там за овощ просят 14.90 гривен за килограмм.

Цены на капусту в магазинах (Скриншот)

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