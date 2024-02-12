В Украине снизилась цена на тепличный овощ. Сколько он сейчас стоит

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Что сейчас с ценами на помидоры

Сегодня украинские импортеры предлагают турецкий томат к продаже по 60-80 грн/кг ($1,60-2,13/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом предложение импортной продукции достаточно объемно, в то время как спрос на нее достаточно сдержан.

Как следствие, на складах компаний накапливаются значительные объемы нереализованной продукции, поэтому продавцы готовы все чаще уступать в цене покупателям.

Так, в течение прошлой недели поставки томата из Турции продолжали увеличиваться, в результате чего предложение на рынке оставалось избыточным. Одновременно с этим активность покупателей продолжала снижаться. Из-за низких темпов сбыта большинство оптовых компаний и розничных сетей сократили объем закупок томатов и покупали новые партии по мере реализации имеющихся запасов.

Стоит отметить, что цена на импортные томаты в Украине уже в среднем на 10% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. По словам ключевых игроков рынка, если темпы сбыта в сегменте томатов не ускорятся в ближайшее время, снижение цен на импортные помидоры может продолжаться и до конца февраля текущего года.

Сколько стоят тепличные томаты

Да, цены на тепличные овощи стартуют в украинских супермаркетах от 85 гривен за килограмм. Такое предложение действует в сети "Сільпо".

Цены на томаты в магазинах (Скриншот)