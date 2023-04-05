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В Украине снизилась цена на популярный овощ: какая сейчас стоимость

Цены на белокочанную капусту в Украине снизились (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине существенно снизилась цена на белокочанную капусту. По сравнению с прошлой неделей стоимость снизилась на 10%.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Почему снизилась цена

Эксперты говорят, что отечественные производители спешат распродать запасы продукции старого урожая до того, как ранняя капуста станет массово поступать в продажу.

Снижение цены фермеры связывают со стремительным ухудшением качества капусты в результате длительного хранения. При этом спрос на данную продукцию достаточно невысок, что также оказывает давление на цены.

В целом, фермеры продают белокочанную капусту урожая 2022 года по 15-18 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Эксперты отметили, что белокочанная капуста в Украине сейчас продается в среднем на 18% дешевле, чем год назад. Аналитики не исключают, что овощ и дальше будет дешеветь.

Какие цены на овощи

По данным сайта Минфин, по состоянию на 5 апреля цены на овощи в популярных украинских супермаркетах таковы:

  • капуста молодая - 64,90 грн/кг;
  • капуста белокочанная - 24,67 грн/кг;
  • картофель - 9,78 грн/кг;
  • лук белый - 84,90 грн/кг;
  • лук репчатый - 56,90 грн/кг;
  • морковь - 49,16 грн/кг;
  • огурцы - 199 грн/кг;
  • помидоры красные - 77,45 грн/кг;
  • свекла - 9,65 грн/кг;
  • чеснок - 110,78 грн/кг;
  • перец болгарский желтый - 216,33 грн/кг.

Ранее мы сообщали, что будет дальше с ценами на овощи, и "светит ли" дефицит.

Также мы писали, изменятся ли цены на гречку в Украине.

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