В Украине снизилась цена на популярный овощ: какая сейчас стоимость

Почему снизилась цена

Эксперты говорят, что отечественные производители спешат распродать запасы продукции старого урожая до того, как ранняя капуста станет массово поступать в продажу.

Снижение цены фермеры связывают со стремительным ухудшением качества капусты в результате длительного хранения. При этом спрос на данную продукцию достаточно невысок, что также оказывает давление на цены.

В целом, фермеры продают белокочанную капусту урожая 2022 года по 15-18 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Эксперты отметили, что белокочанная капуста в Украине сейчас продается в среднем на 18% дешевле, чем год назад. Аналитики не исключают, что овощ и дальше будет дешеветь.

Какие цены на овощи

По данным сайта Минфин, по состоянию на 5 апреля цены на овощи в популярных украинских супермаркетах таковы: