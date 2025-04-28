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В Украине нашли захоронение легендарного раввина из Иерусалима, который жил более 100 лет назад

Понедельник 28 апреля 2025 19:00
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В Украине нашли захоронение легендарного раввина из Иерусалима, который жил более 100 лет назад В Украине нашли захоронение раввина, который жил более 100 лет назад (фото: facebook.com/jewishchernivtsi)
Автор: Анна Шиканова

В Черновцах обнаружили захоронение одного из самых уважаемых раввинов Иерусалима, который жил более 100 лет назад. Это могила выдающегося духовного лидера еврейской общины XX века Авраама Дова Ойербаха, которого в народе называли Адмором из Иерусалима.

Что известно об этом раввине и где находится его могила, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Center of Jewish Life in Chernivtsi.

Раввин Авраам Дов Ойербах в начале 20 века был духовным лидером и раввином еврейской общины Черновцов. Почти 30 лет он служил на благо людям и за это его называли Раввином (Адмором) из Иерусалима.

Его деятельность была связана с традиционным иудаизмом и поддержкой образовательных проектов для еврейской молодежи. Во время его служения Черновцы принадлежали сначала к Австро-Венгрии, а затем к Румынии.

Дов Ойербах был одним из последних крупных раввинов Черновцов до начала катастрофических событий ХХ века - Первая мировая война и Холокост. В то время Черновцы были "маленькой Веной" - интернациональный город, где собралось немало интеллигенции (евреи, немцы, румыны, украинцы, поляки)

Еврейская община в те времена была очень образованной и активной. Сохранять традиционный ортодоксальный подход среди тенденций того времени было непросто, но Ойербаху это удавалось и его миссия была действительно важна. Он считался моральным авторитетом даже среди тех евреев, которые вели светский образ жизни.

Известно, что часть семьи Ойербахов из Черновцов позже эмигрировала в Израиль и США. Вероятно, вместе с другими, из Украины уехала жена Адмора и дети.

Авраам Дов Ойербах был отцом выдающегося раввина Хаима Егуды-Лейба Ойербаха, который возглавлял ешиву кабалистов "Шаар га-Шамаим" в Иерусалиме, а также дедом великого раввина Шломо Залмана Ойербаха - одного из самых авторитетных религиозных деятелей второй половины 20 века.

Семья Ойербах много лет говорила о своем предке, который служил и отошел в вечность в Украине, в городе Черновцы. Было известно, что его похоронили на еврейском кладбище, однако точное место его захоронения оставалось неизвестным почти 100 лет.

Благодаря сотрудничеству Ассоциации по охране святых мест Румынии и раввина Глицнштейна, недавно могила Адмора была найдена. На его надгробии написано, что он происходит из Тверии.В Украине нашли захоронение легендарного раввина из Иерусалима, который жил более 100 лет назадМогила раввина Авраама Дов Ойербаха (фото: facebook.com/jewishchernivtsi)

"Человек простой и праведный, богобоязненный, удаляющийся от зла... рабби Авраам Дов, сын рабби Давида Йегуды из Цфата, уроженец Тверии, внук святого рабби, автора "Толдот". Умер 25 нисана 5686 года (1926). Пусть душа его будет вплетена в узел жизни" - выбито на надгробии.

25 нисана, в 99 день годовщины его смерти, главный раввин Черновцов Менахем Мендл Глицнштейн провел поминальную церемонию. В ближайшее время планируется установить мемориальную палатку и реставрация надгробия.

По еврейской традиции, места упокоения праведников считаются святыми и они имеют особую духовную силу. Наиболее известное подобное захоронение в Украине находится в Умани.

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