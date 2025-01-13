В Украине нашли артефакты, принадлежавшие викингам: их исследование может изменить всю мировую историю

Восемь пирофиллитовых дисков, которые были найдены в центральных и западных областях Украины, взбудоражили все научное сообщество. Эти диски были изготовлены между 12 и 13 веком и скорее всего использовались древними викингами-мореплавателями. Но как они попали в Украину?

Ничего подобного на эти диски ранее найдено не было и ученые потратили немало времени, пытаясь выяснить, для чего они. Существовала гипотеза, что они могли служить календарями или инструментами для заточки предметов или изготовления ювелирных предметов.

Недавно две ученые Елена Веремейчик и Ольга Антоновская-Горунчняк внимательно присмотрелись к этим дискам и поняли, что они похожи на солнечные компасы из дерева и костей, которые ранее находили на территории Европы. Вероятно, что эти диски - также компасы. И ими пользовались викинги-мореходы в 12-13 веках.

Пирофиллит, из которого изготовлены диски - это мягкий камень, который легко поддается резьбе и его использовали для средневековых орудий труда и религиозных предметов.

Диски имеют сложные узоры из концентрических колец и радиальных линий, что указывает на назначение, которое выходит за пределы обычного ремесла.

В Украине нашли диски, которые могли принадлежать викингам (фото: Archeologiczne)

Найденные в ключевых средневековых поселениях, таких как Киев, Листвен и Любеч, эти диски были частью культурного обмена между местными жителями и скандинавскими торговцами вдоль известного торгового Пути из варяг в греки.

На то, что эти диски могли быть древними компасами, указывает сходство с другими предметами. В солнечных компасах обычно использовали центральную палочку или гномон, который отбрасывал тень на обозначенный диск, что позволяло морякам определять направление движения по положению солнца.

И хотя диски были найдены без гномонов, ученые предполагают, что подобную функцию могли выполнять временные маркеры, нарисованные углем.

И что самое интересное - эти диски очень схожи с навигационными предметами викингов, которые были найдены в Гренландии и Балтийском регионе. На трех дисках были похожие отметки, которые и на солнечных компасах викингов, которые использовали для навигации, вычисляя направление и широту на основе положения Солнца.

Есть некоторые различия, которые могут намекать на локальные модификации. Возможно, в то время существовала связь между скандинавскими и местными общинами и они обменивались знаниями.

Archeologiczne)

Известно, что в 8-9 веках нашей эры викинги начали прибывать на берега земель к северу от Черного моря, территории, которые теперь относятся к современной Украине, странам Балтии, России и Беларуси.

Викинги, которых называли варягами, строили поселения и интегрировались с местным населением. Вместе со своим языком и обычаями викинги принесли и свои технологии и знания.

Исследования продолжаются и сейчас ученые планируют дальнейшие изучения этих дисков с использованием экспериментальной археологии.