В Украине меняются правила пополнения мобильного счета: что нужно знать абонентам

Как теперь пополнять счет

Если вы пополняете мобильный счет через терминал, обязательно должны иметь при себе еще и телефон. Раньше можно было обойтись без него, но теперь процедура проведения платежных операций с наличными деньгами изменилась.

На введенный номер мобильного телефона будут отправлять одноразовый пароль или передавать его по телефонному звонку. Это необходимо для идентификации плательщика.

Не забывайте, что вы также можете пополнять счет безналичным способом через приложения мобильных операторов.

Сколько сейчас стоит мобильная связь

Сейчас в Украине есть три главных оператора мобильной связи и интернета. Они предлагают тарифы с разными условиями, поэтому выбирать нужно, опираясь на ваши потребности.

Вот перечень самых дорогих и дешевых пакетов:

Vodafone

SuperNet+Start - 175 гривен (15 ГБ интернета и 200 минут для звонков по Украине)

SuperNet Unlim - 360 гривен (безлимит интернета и 400 минут для звонков по Украине)

Киевстар

Love UA Світло Контракт - 175 гривен (15 ГБ интернета в Украине и 5 ГБ в роуминге, 150 минут для звонков по Украине)

Love UA Успіх Контракт - 500 гривен (безлимит интернета, 20 ГБ в роуминге и 750 минут для звонков по Украине)

lifecell

Просто Лайф - 90 гривен (8 ГБ интернета и 300 минут для звонков по Украине)

Вільний Лайф - 180 гривен (безлимит интернета и 1 600 минут для звонков по Украине)