В Украине изменится цена на картошку: нужно ли делать запасы

Что будет с ценами на картофель

Из-за хорошего урожая в этом году и избытка продукции, цены на картофель будут снижаться и дальше. В январе-феврале они могут вырасти, но это еще не точно.



"В этом сезоне урожайность картофеля будет выше, чем в прошлом сезоне, что однозначно негативно скажется на цене", - сообщил вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) и управляющий директор компании Agrico Ukraine Николай Гордийчук изданию Fresh Plaza.

По словам эксперта, тенденция на снижение стоимости очень хорошо видна.

"Мы видим тенденцию по ценам на картофель. Цена начиналась с 1,20 евро за кг раннего картофеля в июне и снизилась до 0,16 евро/кг. В то же время мы видим дефицит качественного картофеля. Поэтому супермаркеты предлагают лучшую цену на качественный картофель на уровне 0,18-0,20 евро за кг. Потому что мы видим, что в течение сентября-октября на рынке будет переизбыток картофеля, без возможности экспорта. Это может означать, что цены могут даже снизиться", - сообщил он.

Гордейчук отметил, что в 2023 году подорожала логистика, на 40% стали более дорогими удобрения и семена.

Сколько сейчас стоит картофель

Отметим, что в украинских магазинах цены на овощ стартуют от 8.89 гривен за килограмм. Такая цена картофеля в супермаркете Novus.

На еженедельных ярмарках в Киеве корнеплод продают по 10-12 гривен за килограмм.

Цена картошки в АТБ (Скриншот)

Цена картошки в "Сильпо" (Скриншот)

Цена картошки в Novus (Скриншот)