В Украине изменились правила техосмотра авто: что нового

В Украине с 25 августа ввели Е-протокол для обязательного технического контроля. Он предполагает видеофиксацию процесса проверки авто.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
"Теперь во время проверки транспортного средства субъектами хозяйствования, проводящими его технический контроль, будет проводиться не только фотофиксация процесса, но и видеофиксация", - говорится в сообщении.
Видеосъемка всего процесса проверки авто сделает невозможным фиктивное прохождение техконтроля и подделку протокола.
Также отмечается, что нововведение заработает через полгода после того, как отменят или прекратят военное положение.
Протокол обязательного технического контроля содержит всю необходимую информацию о прохождении технического контроля, включая дату, время и результаты проверки. Электронная копия протокола является действительным документом, удостоверяющим, что техническое состояние авто соответствует нормам безопасности.
"Благодаря е-протоколу процесс получения документов становится более удобным и эффективным", - отмечают в ведомстве.
Пункты технического контроля будут хранить все документы, фото и видеоматериалы процесса проверки транспортного средства в течение срока действия протокола. Он будет считаться недействительным, если будет содержать неполную информацию.
Легковые автомобили должны пройти техосмотр не позднее чем через 4 года после даты первой регистрации, а дальше - каждые 2 года. Если этот транспорт используется для коммерческих перевозок - тогда его нужно проверять ежегодно.
Техосмотр предполагает проверку:
Также сверяют идентификационные номера и номерные знаки автомобиля с данными регистрационных документов и устанавливается соответствие комплектности транспортного средства.
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