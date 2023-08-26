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В Украине изменились правила техосмотра авто: что нового

Что нужно знать о новых правилах техосмотра (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине с 25 августа ввели Е-протокол для обязательного технического контроля. Он предполагает видеофиксацию процесса проверки авто.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Что изменилось в правилах техосмотра

"Теперь во время проверки транспортного средства субъектами хозяйствования, проводящими его технический контроль, будет проводиться не только фотофиксация процесса, но и видеофиксация", - говорится в сообщении.

Видеосъемка всего процесса проверки авто сделает невозможным фиктивное прохождение техконтроля и подделку протокола.

Также отмечается, что нововведение заработает через полгода после того, как отменят или прекратят военное положение.

Протокол обязательного технического контроля содержит всю необходимую информацию о прохождении технического контроля, включая дату, время и результаты проверки. Электронная копия протокола является действительным документом, удостоверяющим, что техническое состояние авто соответствует нормам безопасности.

"Благодаря е-протоколу процесс получения документов становится более удобным и эффективным", - отмечают в ведомстве.

Пункты технического контроля будут хранить все документы, фото и видеоматериалы процесса проверки транспортного средства в течение срока действия протокола. Он будет считаться недействительным, если будет содержать неполную информацию.

Что предполагает обязательный технический контроль авто

Легковые автомобили должны пройти техосмотр не позднее чем через 4 года после даты первой регистрации, а дальше - каждые 2 года. Если этот транспорт используется для коммерческих перевозок - тогда его нужно проверять ежегодно.

Техосмотр предполагает проверку:

  • системы тормозного и рулевого управления
  • внешних световых приборов
  • пневматических шин и колес
  • светопропускание стекла
  • газобаллонного оборудования (при наличии)
  • других элементов в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды

Также сверяют идентификационные номера и номерные знаки автомобиля с данными регистрационных документов и устанавливается соответствие комплектности транспортного средства.

Сколько стоит техосмотр

  • легковые автомобили - от 1 120 грн
  • автобусы, массой свыше 5 т - от 1 340 грн
  • грузовые машины, массой свыше 12 т - от 1 440 грн
  • прицепы - от 1 120 грн
  • прицепы, массой свыше 10 т - до 1 320 грн

 

Ранее мы писали, что в Украине подорожала регистрация авто.

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