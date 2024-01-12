В Украине заработала горячая линия поддержки по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья: почему это важно

В Украине заработала горячая линия поддержки по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья. Все желающие могут получить консультацию квалифицированного врача бесплатно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на информацию на сайте UNFPA - фонда ООН в области народонаселения в нашей стране.

Как получить помощь

Позвонив по номеру 3033 (звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов), вы сможете задать вопрос о своем сексуальном и репродуктивном здоровье, узнать, к какому врачу обратиться в конкретной ситуации, и получить контакты профильных специалистов.

Сервисом может воспользоваться любой человек, нуждающийся в помощи по сексуальному и репродуктивному здоровью, в том числе вынужденные переселенцы, беременные женщины, а также медицинские работники различных специализаций для консультаций с коллегами по определенным узкопрофильным вопросам.

Важно отметить, что все консультации проводятся бесплатно, анонимно и конфиденциально.

Линия поддержки работает ежедневно с 09:00 до 18:00, общение со специалистами не требует предварительной записи.

Куда звонить по телефону для консультации (фото: UNFPA)

Как еще проверить сексуальное здоровье?

Также по инициативе UNFPA в отдаленных регионах Украины внедрены мобильные гинекологические бригады, в которые можно обратиться по месту вашего пребывания, позвонив по тому же номеру 3033.

В настоящее время они работают в 23 областях и безвозмездно и конфиденциально предоставляют следующие услуги:

медицинское освидетельствование гинеколога

УЗИ-исследование

электрокардиограмма

экспресс-тесты для определения гепатитов, сифилиса, ВИЧ и уровня сахара в крови

консультация по вопросам женского здоровья, в частности по до- и послеродовому периоду (здоровье матери, грудное вскармливание и уход за ребенком)

консультация по вопросам ВИЧ-инфекций и заболеваний, передающихся половым путем

медицинская и социально психологическая поддержка пострадавших от домашнего и других видов насилий, в частности связанных с войной.

Также бригады работают в отдаленных и труднодоступных местностях, и оснащены удобным инклюзивным оборудованием, что позволяет эффективно оказывать помощь людям с инвалидностью.

Как работает поддержка по сексуальному и репродуктивному здоровью (фото: UNFPA)

Почему это важно

По словам специалистов, частота и характер обращений на горячую линию в условиях военного положения показывают, что в украинском обществе существует неотложный запрос на медицинскую помощь и дополнительное информирование в этом направлении.

Около 30-40% всех обращений поступают в горячую линию от женщин с инвалидностью, которым необходима помощь по получению консультации по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, учитывая их ограниченную мобильность при перемещении.

В таких случаях осуществляется перенаправление в безбарьерные кабинеты гинекологического доступа UNFPA.

На сегодняшний день действует 107 кабинетов в 23-х регионах Украины, которые помогают людям с инвалидностью получить необходимую профильную помощь.

Контакты ближайших к вашему месту нахождения кабинетов вам предоставят по номеру 3033.

"Независимо от внешних обстоятельств, здоровье человека всегда должно быть превыше всего. Прислушайтесь к своему организму, не игнорируйте его "тревожные звоночки" и смело обращайтесь за помощью на горячую линию 3033", - советует врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор и эксперт горячей линии Юлия Давыдова.