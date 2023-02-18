Украине грозит демографический кризис, хотя рождаемость не снизилась. Какие же причины?

Украинцы хотят рожать

Согласно анализу акушера-гинеколога, репродуктолога, Мирославы Вацик, количество людей, желающих вылечить бесплодие, к счастью, не снизилось. Кроме того, тенденция к увеличению пациентов старше 35 лет сохраняется.

"Почему? Во-первых, психологический момент: инстинкт самосохранения. Инстинкт продления себя в детях повышает желание беременеть именно сейчас. Во-вторых, за последние 15 лет количество пациентов старше 35 лет выросло в 4 раза. И это значит, что у них нет времени ждать окончания ковида, войны или еще каких-либо возможных катастроф", – рассказывает репродуктолог.

Рождаемость снизилась на треть – но это не показатель

Так, по данным сервиса OpenData, за 11 месяцев 2022 года регистраций новорожденных уменьшилось на треть, при этом количество новых браков в Украине выросло.

Количество новых семей выросло на 5% за 11 месяцев 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Пик "свадебного бума" пришелся на начало полномасштабного вторжения России. В марте и апреле, после начала большой войны, браков заключалось в полтора раза больше обычного. В основном лидерами по количеству вновь созданных семей были прифронтовые области.

Количество регистраций новорожденных за 11 месяцев 2022 года упало на треть по сравнению с соответствующим периодом в 2021 году.

Вероятно, это связано с тем, что часть детей была рождена за границей, и их появление еще не было удостоверено в украинских госучреждениях.

Всего за неполный 2022 родилось 195 тысяч маленьких украинцев. Гендерное распределение новорожденных почти не изменилось: 51,50% мальчиков в 2022 году против 51,52% в 2021 году.

Можно заключить, что рождаемость в Украине уменьшилась на треть, но учитывая количество людей (а это в основном женщины), выехавших за границу, рождаемость за прошлый год не уменьшилась.

Главная причина – миграция

По данным Мирославы Вацик, демографический кризис украинцам грозит не из-за страха рожать и планировать детей в условиях войны, а из-за других факторов.

С одной стороны: количество людей (как и мужчин, репродуктивного возраста, погибших и продолжающих гибнуть каждый день на войне). С другой стороны, вынужденная эмиграция 6 млн человек, из них 60% репродуктивного возраста. 70% из них не собираются (по предварительным данным) возвращаться в Украину.

Репродуктолог советует заморозить биоматериал (яйцеклетки, сперматозоиды, эмбрионы), чтобы каждый украинец и украинка могли родить желаемого малыша в удобное для него время.

Демографический кризис – не новость для Украины

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, напоминает, что уже многие годы Украина переживает демографический кризис. Вспомним хотя бы слоган: "Нас 52 миллиона", который был популярен в первые годы независимости.

Действительно, в 1992 году численность населения Украины достигла пика – 52,2 млн и начала снижаться. В 2013 году численность населения сократилась до 45,4 млн. В 2014 году из-за аннексии Крыма население Украины сократилось на 2,5 млн человек. Хотя официальная статистика продолжала приводить данные с учетом населения оккупированных территорий Донбасса, однако определить, сколько там реально осталось людей невозможно. В 2020-21 годах сокращение населения ускорилось из-за эпидемии коронавируса и падения уровня жизни.

По состоянию на начало 2022 год официальная статистика насчитывала в Украине 41,2 млн человек, учитывая оккупированные территории Донбасса.

Почему за 30 лет нас стало меньше на 10 миллионов?

По словам эксперта, основными причинами сокращения населения является значительное превышение количества умерших по сравнению с родившимися, эмиграция населения и потеря населения из-за оккупации части Украины Россией. Особенно ощутимо начала сокращаться рождаемость после 2014 года, однако, в эти годы не наблюдалось существенного роста смертности, поэтому население сокращалось не столь стремительно.

А с началом пандемии в 2020 году наблюдается не только существенное сокращение рождаемости, но стремительный рост смертности.

"Стоит отметить, что в отличие от европейских стран, где также сокращается рождаемость, однако там увеличивается продолжительность жизни, в Украине продолжительность жизни не увеличивается. Поэтому сокращение населения происходит очень стремительно. Главной причиной сокращения рождаемости является тяжелое экономическое положение", – отмечает Хмелевский.

После войны население может сократиться до 30 миллионов

Война же усугубила тенденцию к сокращению населения: здесь и гибель людей, в основном мужчин репродуктивного возраста, выезд женщин и детей, значительная часть которых не вернется.

Эксперт прогнозирует, что после войны, когда откроют границы для мужчин, ожидается очередная волна миграции. Мужчины поедут к своим семьям, которые обустроились за границей. Часть мужчин поедут за границу на заработки, поскольку после войны экономика Украины будет разрушена, демобилизация военных также значительно увеличит безработицу.

"К сожалению, перспективы таковы, что после войны население Украины может сократиться до 30 млн, и в дальнейшем будет продолжать сокращаться", – подытожил Александр Хмелевский.

Выводы мы можем сделать такие: украинцы хотят рожать. Но внешняя миграция и гибель людей на войне приведет, так или иначе, к демографическому кризису в Украине.