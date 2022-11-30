В Украине появилось мобильное приложение, которое показывает, есть ли дома свет

Приложение ориентируется только на киевлян, однако в будущем это планируют исправить и расширить функционал.
Как и где загрузить приложение - читайте ниже в материале Styler.
Украинские разработчики Иван Денисов и Андрей Захлюпаный создали приложение "Світло", позволяющее отслеживать время отключения электричества в нескольких точках одновременно.
Пока "Світло" работает только для Киева, а скачать его могут пользователи iOS. В дальнейшем разработчики работают над версией для Android и расширением географии,
Кроме того, обещают добавить предупреждение за 15 минут до планового отключения, а также предупреждение об экстренных и аварийных отключениях.
Когда вы открываете приложение, вам необходимо добавить локации, за которыми вы хотите следить. Для этого нужно указать название локации, например дом, работа и т.д. А также адрес местоположения.
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После чего на главном экране появится иконка всех указанных вами локаций и оставшееся до планового отключения время.
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Приложение опирается на данные сайта Yasno, поэтому в моменты экстренных или аварийных отключений информация может быть неточной или ошибочной. Однако приложению снова можно доверять, когда энергосистема будет стабилизирована.
Скачать приложение можно по этой ссылке.
Раньше мы рассказывали, как быстро зарядить телефон перед отключением света.
Читайте также, какие приложения нужно немедленно удалить, потому что они воруют заряд вашего телефона.