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В Украине появился чат-бот, напоминающий о своевременных медицинских обследованиях и вакцинации

В Украине появился чат-бот для отслеживания состояния здоровья (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Украинские разработчики создали чат-бот в мессенджерах, который поможет проследить своевременные посещения врача и вакцинацию. Кроме того, бот предоставляет просветительскую информацию о различных заболеваниях и помогает выявить их симптомы.

Как воспользоваться ботом - читайте ниже в материале Styler.

Что полезного есть в боте

Чат-бот "Календарь здоровых украинцев" информирует пользователей о:

  • профилактическом посещении врачей
  • вакцинации
  • симптоматике заболеваний
  • местах с бесплатной медицинской помощью и т.п.

Кроме того, система запрашивает ваши основные физиологические данные, чтобы скорректировать рекомендации. В них входят рост, вес, возраст, пол и т.д.

Как пользоваться ботом

В начале перед вами появится меню, где вы можете выбрать нужный раздел. Среди них:

  • знакомство
  • система на контроле
  • персональные рекомендации
  • прививка по календарю и без
  • где пройти обследование

Система на контроле - это раздел, где рассказывают об одной из систем органов, как часто ее нужно проверять и какие болезни чаще всего возникают.

В разделе "Персональные рекомендации" бот расскажет, какие показатели нужно проверять у семейного врача раз в год.

Пункт "Прививка по календарю и без" предоставит вам график всех необходимых прививок и информацию о них.

Если выберите раздел "Где пройти обследование", то получите все данные о местных больницах в вашем регионе, включая, что нужно иметь с собой на обследовании семейного врача.

Где найти бот

Чат-ботом "Календарь здоровых украинцев" можно воспользоваться в двух популярных мессенджерах:

Ресурс бесплатный и доступный всем желающим.

Ранее мы рассказывали о том, что пункты несокрушимости можно найти через Viber.

Читайте также, как найти врача, с которым подписать декларацию.

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