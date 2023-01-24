В Україні з'явився чат-бот, який нагадує про вчасні медичні обстеження та вакцинацію

Що корисного є в боті

Чат-бот "Календар здорових українців" інформує користувачів про:

профілактичне відвідування лікарів

вакцинацію

симптоматику захворювань

місця з безкоштовною медичною допомогою тощо

Крім того, система запитує ваші основні фізіологічні дані, щоб скоригувати рекомендації. До них входять зріст, вага, вік, стать тощо.

Як користуватися ботом

На початку перед вам з'явиться меню, де ви можете обрати потрібний розділ. Серед них:

знайомство

система на контролі

персональні рекомендації

щеплення за календарем і без

де пройти обстеження

Система на контролі - це розділ, де розповідають про одну з систем органів, як часто її потрібно перевіряти та які хвороби найчастіше виникають.

У розділі "Персональні рекомендації" бот розповість, які показники потрібно перевіряти в сімейного лікаря раз на рік.

Пункт "Щеплення за календарем і без" надасть вам графік усіх необхідних щеплень та інформацію про них.

Якщо оберете розділ "Де пройти обстеження", то отримаєте всі дані про місцеві лікарні у вашому регіону включно з тим, що потрібно мати з собою на обстеженні сімейного лікаря.

Де знайти бот

Чат-ботом "Календар здорових українців" можна скористатися у двох популярних месенджерах:

Ресурс безкоштовний і доступний усім охочим.