В Украине не всем можно носить военную форму: что грозит нарушителям

В Украине некоторые граждане носят одежду в стиле милитари, хотя не являются военнослужащими ВСУ. При этом законодательство страны запрещает гражданским носить военную форму, в том числе и в период военного положения.

Что говорит закон

Кодекс Украины об административных правонарушениях в 2019 году был дополнен статьей "Незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих". Она предполагает, что:

"Ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины или других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на это права -

влечет за собой предупреждение

или наложение штрафа от ста пятидесяти до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 2550 гривен до 3400 гривен соответственно, - Ред.) с конфискацией соответствующей формы одежды со знаками различения военнослужащих Вооруженных Сил Украины или других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины".

Что на практике

Говоря о ситуации де-юре и де-факто юрист отметил, что на сегодняшний день даже есть судебная практика привлечения к ответственности гражданских по указанной статье. Однако в большинстве притягивание происходит из-за "отсутствия у нарушителя защитника и при условии, что сам нарушитель соглашается с тем, что он надел форму, как военную, демонстрируя свою причастность к ВСУ".

В противном случае доказать правонарушение - достаточно сложно, так как в законодательстве нет четкого определения по характеристикам формы, а также нет ответственности за форму или одежду, похожую на военную.

"Следовательно, ответственности за ношение одежды похожей на одежду ВСУ на сегодняшний день нет", - резюмировал юрист и добавил, что в Верховной Раде сейчас есть только проекты законом для усовершенствования недостатков относительно формы.

Решает суд

По словам юриста, в настоящее время ситуация складывается так:

обратиться с заявлением в полицию о нарушении закона - можно,

а привлечет ли суд к ответственности - уже зависит от ряда фактов и обстоятельств дела.

"Если удастся доказать, что незаконно носящее военную форму гражданское лицо демонстрирует ее как собственную причастность к ВСУ, то суд привлечет к ответственности, если не хватит доказательств, то не привлечет", - подытожил он.