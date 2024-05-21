В Украине упадут цены на популярный овощ: прогноз аналитиков

Почему упадут цены на лук

Согласно данным аналитиков, увеличение поставок лука из Узбекистана и Азербайджана на украинском рынке привело к снижению цен на высококачественный лук.

"По данным участников рынка, украинские производители, которые смогли сохранить запасы лука урожая 2023 года, сначала пытались повышать цены. Учитывая дефицит лука, это удалось им. Но приближаясь к концу недели, ситуация изменилась, и цены на высококачественный лук заметно снизились" , – отмечают аналитики.

В частности, на крупнейшей региональной торговой площадке EF Trade Platform цены на лук снизились до 20-28 гривен за килограмм по сравнению с 25-30 гривен за килограмм неделю назад.

"Учитывая избыток лука на рынке Узбекистана и других стран Центральной Азии, поставки продукции на украинский рынок из этих стран будут выгодны, даже если цены на украинском рынке продолжат снижаться. Итак, вероятнее всего, мы наблюдаем именно эту тенденцию на украинском рынке в ближайшие недели ", – прогнозируют аналитики.

Напомним, что повышение цен на лук в Украине из-за уменьшения запасов прошлого урожая происходило быстрыми темпами. На прошлой неделе фермеры в среднем повысили цены на лук на 17%.