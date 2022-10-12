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В Украине ветеран АТО за восемь дней собрал 3 миллиона гривен для военных: как он это сделал

В Украине ветеран АТО собрал деньги для ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Ветеран АТО из Житомира Александр Швецов за восемь дней своего пешего хода из Одессы в Яремчу собрал три миллиона гривен на транспорт для военных.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В частности, отправляясь 4 октября из Одессы, Александр планировал пройти 800 тысяч шагов, собрав 800 тысяч гривен на два пикапа и микроавтобус для своих побратимов-военных.

Однако за восемь дней пешего хода украинцы сбросили Александру почти 3 миллиона гривен.

По его словам, особенностью этого пешего хода было то, что ему после ранения на фронте ампутировали левую ногу, поэтому он передвигается на протезе. По замыслу, пока ветеран шел, каждая гривна донатов от людей на один шаг сокращала его дистанцию.

В конце восьмого дня пешего хода на счетах Александра, который на тот момент преодолел 65 километров пешком, было 650 тысяч гривен. За сутки ветерану сбросили еще более двух миллионов гривен.

Александр отметил, что сейчас его пешей ход досрочно завершен и он сейчас находится у себя дома.

Ветеран АТО из Житомира Александр Швецов (facebook.com/oleksandr.shvetsov)

Ранее мы сообщали, что украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ.

Также мы писали, что украинец проехал на велосипеде три тысячи километров, чтобы собрать деньги для ВСУ.

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