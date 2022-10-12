В Украине ветеран АТО за восемь дней собрал 3 миллиона гривен для военных: как он это сделал

В частности, отправляясь 4 октября из Одессы, Александр планировал пройти 800 тысяч шагов, собрав 800 тысяч гривен на два пикапа и микроавтобус для своих побратимов-военных.

Однако за восемь дней пешего хода украинцы сбросили Александру почти 3 миллиона гривен.

По его словам, особенностью этого пешего хода было то, что ему после ранения на фронте ампутировали левую ногу, поэтому он передвигается на протезе. По замыслу, пока ветеран шел, каждая гривна донатов от людей на один шаг сокращала его дистанцию.

В конце восьмого дня пешего хода на счетах Александра, который на тот момент преодолел 65 километров пешком, было 650 тысяч гривен. За сутки ветерану сбросили еще более двух миллионов гривен.

Александр отметил, что сейчас его пешей ход досрочно завершен и он сейчас находится у себя дома.

Ветеран АТО из Житомира Александр Швецов (facebook.com/oleksandr.shvetsov)