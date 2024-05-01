В Украине цены на популярный фрукт бьют все рекорды

Почему цены на бананы растут

Закупочная стоимость превысила прошлогодний рекорд, достигнув 49,8 грн за килограмм. В супермаркетах цена за килограмм бананов уже достигает около 70 гривен.

Причиной такого роста являются климатические изменения, которые ограничивают объем производства бананов в Центральной Америке, а также высокие цены на яблоки, стимулирующие повышение цен на бананы в этом регионе.

Андрей Ярмак, экономист из инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, указывает две ключевые причины роста стоимости бананов в Восточной Европе в этом году.

Во-первых, он отмечает влияние климатических изменений на объемы производства бананов в странах Центральной Америки. Это увеличивает спрос на бананы из Эквадора, основного поставщика этого продукта для Украины и других стран региона.

Кроме того, высокие цены на яблоки позволяют оптовым и розничным торговцам повышать стоимость бананов.

Цены на бананы - рекордные

Украина зафиксировала резкий рост оптовых цен на бананы, которые достигли рекордных $1,26 (49,80 грн) за килограмм и превысили прошлогодний показатель $1,23 (48,62 грн).

Обычно цены на бананы в Украине были ниже, но вторжение России привело к блокированию портов, что повлекло за собой резкое повышение цен на местном рынке, поскольку теперь бананы ввозятся из других стран.