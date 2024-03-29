RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: цена на 75% ниже прошлогоднего

Фото: В Украине дешевеет морковь (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В течение этой недели, которая началась с 25 марта, в Украине наблюдается снижение цен на морковь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему падает цена на морковь

Местные хозяйства продают свою продукцию за 6-10 гривен за килограмм ($0,15-0,25 за килограмм), что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что на рынке заметно возросло количество товара от местных хозяйств, что привело к общему снижению спроса и негативно отразилось на темпах продаж.

Хозяйства, ранее воздерживавшиеся от продаж, сейчас активно реализуют свои остатки. Однако остается значительное количество некондиционных корнеплодов, что также оказывает давление на цены на качественную продукцию.

Сколько сейчас стоит морковь

Сейчас самое дешевое предложение на морковь наблюдается в супермаркете Varus, там она стоит 9 гривен за килограмм.

Цены на морковь в Украине (Скриншот)

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены в Украине