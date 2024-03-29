В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: цена на 75% ниже прошлогоднего

Почему падает цена на морковь

Местные хозяйства продают свою продукцию за 6-10 гривен за килограмм ($0,15-0,25 за килограмм), что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что на рынке заметно возросло количество товара от местных хозяйств, что привело к общему снижению спроса и негативно отразилось на темпах продаж.

Хозяйства, ранее воздерживавшиеся от продаж, сейчас активно реализуют свои остатки. Однако остается значительное количество некондиционных корнеплодов, что также оказывает давление на цены на качественную продукцию.

Сколько сейчас стоит морковь

Сейчас самое дешевое предложение на морковь наблюдается в супермаркете Varus, там она стоит 9 гривен за килограмм.

Цены на морковь в Украине (Скриншот)