Врач объяснила, почему так важно в этом сезоне вакцинироваться от гриппа

Начало, продолжительность и тяжесть сезонов гриппа отличаются и часто непредсказуемы. Иммунитет к гриппу у украинцев сейчас будет меньше, чем во времена COVID. Это связано с меньшим количеством инфекций гриппа во время ограничений, связанных с COVID, а также из-за низкого уровня вакцинации против гриппа в последние годы.

Что нужно знать о гриппе в осенне-зимнем сезоне

Строгие меры по COVID почти ликвидировали вспышки гриппа в 2020 и 2021 годах. Закрытие международных границ, карантин, социальное дистанцирование и ношение масок остановили проникновение гриппа в страну и распространение. Сейчас эти ограничения уже не действуют, так что делайте выводы.

"К примеру, уровень заболеваемости гриппом в 2023 году в Австралии (а у них сезон гриппа уже прошел) на самом деле очень похож на уровень к COVID-19 (т.е. до 2020 года)", - сообщила врач.

Статистика по гриппу всегда показана неточно, случаев гораздо больше. Как всегда, зарегистрированные случаи гриппа составляют лишь незначительную часть фактических случаев гриппа. Это потому, что многие люди не обращаются за медицинской помощью, если заразились гриппом или врач общей практики не всегда проверяет их на наличие гриппа.

В этом году сезон гриппа начинается рано, август-сентябрь, и вашей лучшей защитой было бы получить вакцину против гриппа, когда она будет доступна

Учитывайте, что на формирование иммунитета после прививки требуется 2-3 недели.

Еще в этом году в северном полушарии наблюдалась определенная активность гриппа B в конце сезона. Это один из видов гриппа, который вызывает сезонный грипп.

Почему важно прививать детей

Дети имеют большие объемы вируса в носовых выделениях и после заражения выделяют его в течение нескольких дней. Они также имеют худшие гигиенические навыки, часто кашляют и сплевывают на окружающих.

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Так дети быстро заразят своих родителей, бабушек и дедушек, младших братьев и сестер. Дети младшего школьного возраста являются группой, которая чаще всего передает грипп окружающим.