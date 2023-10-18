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Мошенники охотятся за деньгами украинцев во время войны: распространенные схемы и как уберечься

Среда 18 октября 2023 17:03
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Мошенники охотятся за деньгами украинцев во время войны: распространенные схемы и как уберечься Мошенники в Украине обманывают людей во время войны (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине мошенники придумывают схемы, чтобы украсть деньги с банковских карт. Однако, от злоумышленников можно защититься, если знать некоторые способы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Госспецсвязи в Telegram.

Как установить надежные пароли

При установке пароля важно использовать символы, цифры, большие и маленькие буквы. Длина надежного пароля - более 8 символов.

На каждый сервис или почтовый ящик нужно создавать уникальный пароль. Использование пароля для входа в систему удобно, однако недостаточно надежно. Усилить защиту данных поможет двухфакторная аутентификация - это дополнительная проверка при входе в аккаунт.

Его можно настроить во всех приложениях, где есть ваши данные. Тогда в случае попытки взлома вы получите смс-сообщение с просьбой подтвердить вход.

Также на смартфоне можно установить экранный пароль, графический ключ или биометрическую защиту (отпечаток пальца, распознавание лица).

К тому же следует заменить стандартный пароль PIN-код к SIM-карте. Эксперты рекомендуют также включить в мобильного оператора удаленную замену SIM-карты.

Мошенники часто рассылают подозрительные файлы и ссылки. Однако важно помнить, что государственные органы и службы никогда:

  • не рассылают в мессенджерах сообщения с просьбой открыть вложенный файл
  • не просят данные банковских карт, паспорта или персональных аккаунтов в соцсетях

Распространенные схемы во время войны

Фейковая "денежная помощь" и "карта заблокирована"

Украинцев призывают не доверять сообщениям в соцсетях, призывающих ввести данные банковской карты якобы для оформления "денежной помощи".

Другая распространенная схема - это когда мошенник выдает себя за сотрудника банка и всячески пытается узнать реквизиты карточки. Надо держать эти цифры в секрете.

Предоплата за товар или услуги

Не стоит платить за товар или услугу заранее, если планируете приобрести что-нибудь у непроверенного продавца. Оплата при получении - безопасный способ.

Ранее мы сообщали, что украинцев обманывают мошенники, которые называются "военными".

Также мы писали, что 60-летняя украинка перечислила 2 миллиона "другу" с сайта знакомств.

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