В Украине мошенники придумали новую схему обмана: просят телефон позвонить

В чем состоит схема обмана?

Жертвой мошеннических действий стал 63-летний житель города Черновцы. Заявитель сообщил сотрудникам полиции, что неизвестный мужчина попросил позвонить его по телефону. Воспользовавшись смартфоном черновчанина, аферист перечислил 9000 гривен через банковское приложение на свой счет.

По обоим фактам дознаватели территориальных подразделений полиции Черновицкой области возбудили уголовные производства, предусмотренные частью 1 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины и проводят досудебные расследования.

Как не стать жертвой обмана?

Чтобы не стать жертвой мошенничества с банковскими картами, не разглашайте персональные данные, номер и срок действия банковской карты, PIN-код, CVV-коды, пароли к интернет-банкингу, кодовое слово или другую информацию неизвестным лицам, даже если они называются сотрудниками банка. А также не давайте пользоваться своими гаджетами, на которых настроены банковские приложения.

Если вы стали жертвой онлайн-мошенничества, немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102.