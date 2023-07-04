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В Украине резко упали цены на популярную сезонную ягоду: сколько она стоит сейчас

Какие цены на малину в Украине (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине уже начался сезон малины, однако в самом его начале стоимость ягоды совершенно не радовала покупателей. Сейчас на рынке стали замечать существенное снижение в цене.

Сколько теперь стоит малина - читайте ниже в материале Styler.

На сколько уже упала цена

По данным EastFruit, прежде всего, снижение стоимости заметили на закупочном рынке, ведь теперь малину закупают по 18 гривен за килограмм.

Относительно цен в начале недели поставщикам удавалось продавать малину по ценам до 35 гривен за килограмм, а в конце недели - 30 гривен за килограмм.

В ближайшее время на рынке появятся первые предложения замороженной малины. Нынешний уровень цен на такую ягоду опустится ниже 100 гривен за килограмм.

Сколько сейчас стоит малина в магазинах

Сейчас в популярных торговых сетях стоимость малины существенно ниже рыночной. Однако заметим, что приобрести ягоду можно не везде.

Так, например, в Сильпо она стоит 149 гривен за килограмм.

Скриншот: Styler

А вот сеть Varus предлагает купить свежую и замороженную ягоду по 199 и 225 гривен за килограмм соответственно.

Скриншот: Styler

Что было с ценами на малину поначалу

Как рассказывали журналисты канала "Київ24", цены на малину на одном киевском базаре, где ее все же удалось найти, были равны 1500-2000 гривен.

Интересно, что это была не импортная ягода, а полностью выращенная в Украине. Везли ее в столицу из Одесской области и Закарпатья.

Раньше мы рассказывали, на сколько может подорожать украинская черешня.

Читайте также, что будет с ценами на овощи и фрукты в июле 2023 года.

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