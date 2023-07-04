В Украине резко упали цены на популярную сезонную ягоду: сколько она стоит сейчас

На сколько уже упала цена

По данным EastFruit, прежде всего, снижение стоимости заметили на закупочном рынке, ведь теперь малину закупают по 18 гривен за килограмм.

Относительно цен в начале недели поставщикам удавалось продавать малину по ценам до 35 гривен за килограмм, а в конце недели - 30 гривен за килограмм.

В ближайшее время на рынке появятся первые предложения замороженной малины. Нынешний уровень цен на такую ягоду опустится ниже 100 гривен за килограмм.

Сколько сейчас стоит малина в магазинах

Сейчас в популярных торговых сетях стоимость малины существенно ниже рыночной. Однако заметим, что приобрести ягоду можно не везде.

Так, например, в Сильпо она стоит 149 гривен за килограмм.

Скриншот: Styler

А вот сеть Varus предлагает купить свежую и замороженную ягоду по 199 и 225 гривен за килограмм соответственно.

Скриншот: Styler

Что было с ценами на малину поначалу

Как рассказывали журналисты канала "Київ24", цены на малину на одном киевском базаре, где ее все же удалось найти, были равны 1500-2000 гривен.

Интересно, что это была не импортная ягода, а полностью выращенная в Украине. Везли ее в столицу из Одесской области и Закарпатья.