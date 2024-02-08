В Украине за год подорожало популярное мясо. Цена взлетела почти на 27%

Что стало с ценами на мясо

По словам эксперта Натальи Копытец, цены на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы – в продуктовых супермаркетах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 5,7 – 37,0%.

Удорожание свинины в Украине обусловлено военными действиями России на территории страны и их последствиями, негативно отразившимися на отрасли свиноводства. Зафиксированное повышение цен на свинину возникает вследствие уменьшения предложения – сокращения внутреннего производства, объемов импорта, а также в период праздников, когда блюда из свинины традиционны.

В течение года стоимость домашнего сала в продуктовых супермаркетах выросла на 37% до 259 гривен за килограмм.

В то же время сало соленое подешевело на 7,0%, стоя теперь 243,97 гривен за килограмм.

Розничные цены на свинину увеличились на 11,6% – 27,2%, а курятина подорожала на 5,7% – 23,2%. Рост цен на мясо птицы обусловлен увеличением спроса на самый дешевый вид мяса.

Цены на говядину - гуляш и ребра, за этот период выросли меньше, а именно на 7,4% - 9,3%.