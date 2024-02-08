RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине за год подорожало популярное мясо. Цена взлетела почти на 27%

Фото: В Украине подорожала свинина (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последний год больше всего подорожала свинина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "24 канал".

Что стало с ценами на мясо

По словам эксперта Натальи Копытец, цены на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы – в продуктовых супермаркетах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 5,7 – 37,0%.

Удорожание свинины в Украине обусловлено военными действиями России на территории страны и их последствиями, негативно отразившимися на отрасли свиноводства. Зафиксированное повышение цен на свинину возникает вследствие уменьшения предложения – сокращения внутреннего производства, объемов импорта, а также в период праздников, когда блюда из свинины традиционны.

В течение года стоимость домашнего сала в продуктовых супермаркетах выросла на 37% до 259 гривен за килограмм.

В то же время сало соленое подешевело на 7,0%, стоя теперь 243,97 гривен за килограмм.

Розничные цены на свинину увеличились на 11,6% – 27,2%, а курятина подорожала на 5,7% – 23,2%. Рост цен на мясо птицы обусловлен увеличением спроса на самый дешевый вид мяса.

Цены на говядину - гуляш и ребра, за этот период выросли меньше, а именно на 7,4% - 9,3%.

Читайте РБК-Украина в Google News
ціни в Українім'ясоЦены на продукты