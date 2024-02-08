ua en ru
Чт, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине за год подорожало популярное мясо. Цена взлетела почти на 27%

Четверг 08 февраля 2024 09:34
UA EN RU
В Украине за год подорожало популярное мясо. Цена взлетела почти на 27% Фото: В Украине подорожала свинина (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последний год больше всего подорожала свинина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "24 канал".

Что стало с ценами на мясо

По словам эксперта Натальи Копытец, цены на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы – в продуктовых супермаркетах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 5,7 – 37,0%.

Удорожание свинины в Украине обусловлено военными действиями России на территории страны и их последствиями, негативно отразившимися на отрасли свиноводства. Зафиксированное повышение цен на свинину возникает вследствие уменьшения предложения – сокращения внутреннего производства, объемов импорта, а также в период праздников, когда блюда из свинины традиционны.

В течение года стоимость домашнего сала в продуктовых супермаркетах выросла на 37% до 259 гривен за килограмм.

В то же время сало соленое подешевело на 7,0%, стоя теперь 243,97 гривен за килограмм.

Розничные цены на свинину увеличились на 11,6% – 27,2%, а курятина подорожала на 5,7% – 23,2%. Рост цен на мясо птицы обусловлен увеличением спроса на самый дешевый вид мяса.

Цены на говядину - гуляш и ребра, за этот период выросли меньше, а именно на 7,4% - 9,3%.

Напомним, что в Украине рекордно подешевели сразу два "борщовых" овоща.

Читайте также, что в Украине в 4 раза подорожал популярный овощ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ціни в Україні м'ясо Цены на продукты
NEWS
Появились фото и видео последствий удара "Шахедов" по Николаеву и Одессе
Появились фото и видео последствий удара "Шахедов" по Николаеву и Одессе