В Украине ремонтируют старые дома и выставляют их на продажу: как это выглядит (фото)

В Украине активисты восстанавливают старые нежилые дома и продают их всем желающим. Первый такой дом был отремонтирован в селе Волово Перемышлянского района.

Как выглядят новые дома и сколько за них хотят - смотрите и читайте в материале Styler.

Как восстанавливают заброшенные дома?

Основательница организации "Спадщина UA"Анна Гаврилов показала в своем Facebook недавно отремонтированный дом неподалеку от Свиржского замка.

Восстановленный дом в селе Волово (фото: facebook.com/hanna.havryliv.5)

Сколько стоит такой домик?

Общая площадь дома - 41,7 кв. м, а жилая - 34,8 кв. м. В доме есть две комнаты, кухня и коридор, а также все коммуникации. Однако для сохранения подлинности для отопления оставили старую печь.

Возле домика есть овин на два отсека.

"Хотя домик и небольшой, но достаточно места для пары или семьи с детьми провести уикенд, а кто уже нажился в городе, мог бы здесь жить в единении с природой круглогодично, работая дистанционно", - комментирует Анна.

Стоимость такого аутентичного дома составляет 9500 гривен, но можно откладывать и разбивать оплату на части.

Восстановленный дом в селе Волово (фото: facebook.com/hanna.havryliv.5)

Что такое Спадщина.UA?

Это благотворительная культурная инициатива по сохранению архитектурного наследия Украины.

"Уже 5 лет подряд мы возрождаем культурное наследие Украины через деятельность одноименного благотворительного фонда, а с недавних пор - и через частные инвестиции в историческую недвижимость", - говорят в организации.

Смотрите, как активисты дают новую жизнь объектам культурного наследия в нашей стране:

Отреставрированный дворец в Бибрке (фото: facebook.com/CF.Heritage.UA