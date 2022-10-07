В Украине ремонтируют старые дома и выставляют их на продажу: как это выглядит (фото)
В Украине активисты восстанавливают старые нежилые дома и продают их всем желающим. Первый такой дом был отремонтирован в селе Волово Перемышлянского района.
Как выглядят новые дома и сколько за них хотят - смотрите и читайте в материале Styler.
Как восстанавливают заброшенные дома?
Основательница организации "Спадщина UA"Анна Гаврилов показала в своем Facebook недавно отремонтированный дом неподалеку от Свиржского замка.
Восстановленный дом в селе Волово (фото: facebook.com/hanna.havryliv.5)
Сколько стоит такой домик?
Общая площадь дома - 41,7 кв. м, а жилая - 34,8 кв. м. В доме есть две комнаты, кухня и коридор, а также все коммуникации. Однако для сохранения подлинности для отопления оставили старую печь.
Возле домика есть овин на два отсека.
"Хотя домик и небольшой, но достаточно места для пары или семьи с детьми провести уикенд, а кто уже нажился в городе, мог бы здесь жить в единении с природой круглогодично, работая дистанционно", - комментирует Анна.
Стоимость такого аутентичного дома составляет 9500 гривен, но можно откладывать и разбивать оплату на части.
Восстановленный дом в селе Волово (фото: facebook.com/hanna.havryliv.5)
Что такое Спадщина.UA?
Это благотворительная культурная инициатива по сохранению архитектурного наследия Украины.
"Уже 5 лет подряд мы возрождаем культурное наследие Украины через деятельность одноименного благотворительного фонда, а с недавних пор - и через частные инвестиции в историческую недвижимость", - говорят в организации.
Смотрите, как активисты дают новую жизнь объектам культурного наследия в нашей стране:
Отреставрированный дворец в Бибрке (фото: facebook.com/CF.Heritage.UA
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