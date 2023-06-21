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В Украине рекордно вырастут цены на ягоду, которую любят все

Фото: в Украине подорожает черешня (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Цена черешни в Украине в мае испугала многих покупателей, за нее просили трехзначные суммы. В начале июня цена на летнюю ягоду пошла вниз, но такая тенденция не сохранится в конце месяца, и черешня будет дорожать.

Об этом рассказали аналитики EastFruit.

Почему черешня в этом году не будет дешевой

Дешевой черешни в этом сезоне украинцам ждать не стоит. Дело в том, что основной регион ее выращивания остается в оккупации. Так что знаменитой мелитопольской черешни на рынках не будет. Вместо этого будут привозить ягоды с других территорий и заграницы.

С появлением отечественных ранних сортов черешни цены на ягоду снизились в начале июня до 60-90 грн/кг, однако качество ягоды оставляет желать лучшего.

Сейчас пришло время созревания более поздних сортов. Со дня на день на рынок пойдет массово сорт "Валерий Чкалов". Это большая и сочная ягода, которая всегда привлекает покупателей.

Однако из-за дождей, которые сейчас накрыли все регионы Украины, даже эта ягода может оказаться невысокого качества. Аналитики уверяют, что дешевой ягода все равно не будет.

Сколько стоит сейчас черешня

Сейчас стоимость черешни на ярмарках и рынках стартует от 85 гривен за килограмм. В супермаркетах за ягоду просят дороже - от 100 гривен за килограмм. Элитная черешня продается вообще по 149 гривен за 500 граммов.

Напомним, что врач назвал страшное заболевание, которое можно подцепить от немытой клубники.

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