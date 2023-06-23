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В Украине рекордно подорожал популярный овощ. Цены выросли почти на 10%!

В Украине подорожал популярный овощ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В последний месяц в Украине наблюдают подорожание картофеля. Так, в супермаркетах цены взлетели примерно на 10%.

Сколько теперь стоит картофель и где дешевле покупать - читайте ниже в материале Styler.

Сколько сейчас стоит картофель

По данным Минфина, самый дорогой сейчас молодой и розовый картофель - 48 и 50 гривен за килограмм соответственно. Отметим, что в мае молодой картофель стоил 40 гривен, розовый - 13.

Что касается обычного картофеля, то сейчас его цена составляет 18 гривен, тогда как в мае он стоил 11 гривен за килограмм.

Скриншот: index.minfin.com.ua

Цены на картофель в магазинах

В АТБ молодой картофель сейчас стоит 44 гривны за килограмм, а вот обычный - 8 гривен. При этом следует учесть, что стоимость снижена с 32 гривен.

Скриншоты: Styler

На сайте Novus представлен только розовый и молодой картофель. Видим, что цена на розовую составляет 50 гривен за килограмм, а на молодую - 48 гривен.

Скриншоты: Styler

Самые низкие цены на единицу товара пока в Сильпо. За килограмм раннего картофеля вы отдадите почти 40 гривен, а за обычный белый - 27 гривен.

Скриншоты: Styler

Раньше мы писали о том, на сколько подорожает черешня в Украине.

Читайте также, сколько будет стоить хлеб в ближайшее время.

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картошкаціни на овочі