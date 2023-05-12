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В Украине внезапно начала падать в цене гречка: сколько сейчас стоит национальный продукт

Сколько стоит гречка (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

После рекордных ценников одна из самых популярных культур в Украине стала дешеветь. Гречка падает в цене ежемесячно на несколько гривен, поэтому, вероятно, эта тенденция продолжится и дальше.

Сколько сегодня стоит продукт - смотрите ниже в материале Styler.

Стоимость каши в разных супермаркетах

По данным Минфина, по сравнению с предыдущим месяцем в мае цена на гречку упала на около 4%, или три гривны. Сегодня килограмм крупы можно купить от 47 до 55 гривен.

При этом индекс потребления национального продукта остался на достаточно высоком уровне - почти 96%.

Скриншот: Styler

Может ли цена еще измениться

Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что в этом году цены на гречку останутся на стабильном уровне, уже сформированном сейчас. Об этом он сказал в прямом эфире "Єдиних новин".

Таким образом можно предположить, что в течение лета и осени 2023 года гречка будет стоить в пределах 50 гривен за килограмм. А может быть, и дальше будет снижаться в цене.

А на рост стоимости гречихи влияют площади ее посевов.

"Это означает, что снова будут выращено гречки более чем достаточно для внутреннего потребления. Не будет потребностей импорта, и как результат - не будет оснований для роста цены", - сказал чиновник.

А раньше мы писали, как правильно варить гречку, чтобы сделать ее рассыпчатой и вкусной.

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