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В Украине распространяют фейк о Григории Сковороде: поэту приписывают лживые слова

Мифы о Григории Сковороде (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В социальных сетях начали активно распространять фейк об украинском философе и поэте Григории Сковороде. Ему приписывают авторство слов, которые на самом деле Сковорода не писал.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост проекта борьбы с фейками в Facebook "НотаЄнота".

Многие разные организации и сайты Григорию Сковороде приписывают слова "За Україну треба не вмирати, а вбивати". Однако он никогда такого не говорил и не писал.

Фактчекеры искали эту цитату Григория Сковороды в сборниках его произведений и не нашли ничего подобного.

В 2010 году писатель Иван Андрусяк исследовал, что слово "Украина" в писаниях Григория Сковороды употреблено только дважды: в притче "Убогий Жайворонок" и в письме Михаилу Ковалинскому от 26 сентября 1790 года.

На то, что Григорий Сковорода не мог использовать такие слова, указывает и то, что мыслитель был религиозным человеком. Поэтому в его произведениях нет призывов убивать.

В сети опровергли фейк о Григории Сковороде (фото: facebook.com/notaenota)

Справка

Григорий Савич Сковорода был философом, богословом, поэтом, педагогом. Исследователи предполагают, что он также занимался литургической музыкой, но это не доказано.

Сковорода обучался в Киево-Могилянской академии. Философские взгляды Григория посвящены главным образом этике. Он был лоялен к церковной и светской иерархии, отвергал любое принуждение, не любил церковных ритуалов, предпочитая личную духовную свободу.

С 1769 года вел жизнь отшельника и странствующего философа. Тогда же начал писать философские диалоги и трактаты, в которых библейская проблематика переплетается с идеями платонизма и стоицизма. Главным смыслом человеческого существования считал самопознание.

Григорий Сковорода писал свои произведения разновидностями староукраинского литературного языка: художественные и философские произведения славяноукраинском, поэзии и басни - книжным украинским. Часть переписки Сковорода вел также на латинском языке.

 

Ранее мы опровергли фейк об эвакуации из Запорожья, который запустили россияне.

А еще писали о том, как украинцам начали поступать рецепты из сорняков якобы от Минагрополитики. На самом деле это дело рук россиян.

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